Anabel Pantoja no quiere dar más explicaciones sobre su ruptura con Omar Sánchez. Asegura que ya ha contado todo lo que ella quería contar y que ha sido «muy honesta». «No he podido ser más sincera y más honesta. Antes de montar más pollos, prefiero irme a mi casa. La separación la viví con vosotros. Ahora os vais a enterar de mí por otra parte, porque ya no me apetece», asegura.