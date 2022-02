Han pasado 22 días desde que Anabel Pantoja anunciara su separación de Omar Sánchez. A lo largo de este tiempo, cada uno ha intentado por todos los medios salir adelante de este delicado y doloroso momento. Después de cuatro años juntos han decidido tomar rumbos por separado. Como en todas las rupturas, en un proceso complicado. Al canario y a la sevillana les toca ahora retomar las riendas de sus vidas, esta vez en solitario. Mientras la sevillana se refugia en sus amigos y en su trabajo en ‘Sálvame‘, el monitor deportivo hace lo propio. Su trabajo en la escuela de surf que fundó con Anabel lo mantienen ocupado. También ha estado entretenido redecorando la casa en la que vivía con su aún mujer.

Omar Sánchez ya tiene nuevos muebles en el salón de su casa

Y es que cuando la sobrina de Isabel Pantoja se fue de la casa, se llevó gran parte de los enseres que había en su interior. Gran parte de ellos los adquirió o los consiguió como parte de su labor como ‘influencer’, así que no ha dudado en trasladarlos a su nueva casa, situada también en Gran Canaria. Omar, por su parte, ha llenado el vacío (en sentido literal) que ha dejado Anabel en el domicilio eligiendo nuevos muebles.

El canario ha empezado por el salón, la estancia donde más tiempo se pasa en una vivienda. Así, se ha hecho con un nuevo salón, un nuevo mueble para la tele, una nueva mesa de centro, una nueva alfombra. Todo nuevo, sí. Toca hacer borrón y cuenta nueva, así que ha ido a una conocida tienda de muebles para hacerse con piezas básicas.

Llama la atención que casi todo lo que ha elegido es de un color gris intenso, prácticamente negro. Negro es el sofá. Negra es la alfombra. Negra es la mesa de centro. Negros son los detalles de su nuevo aparador para la tele. ¿El resultado? Actual y confortable. Y tan negro como el apodo por el que lo conoce todo el mundo. Esperemos que no sea este el tono de su provenir como soltero.

Muy distinto luce su salón ahora. Cuando Anabel vivía con él tenían un enorme y cómodo sofá en color crema. Todo se veía más despejado y cálido, con toques de color en los cojines turquesa o las plantas de interior que la hija de Isabel Pantoja había elegido para el que fuera su nidito de amor con su pareja. En general se percibían tonos mucho más luminosos y cálido que el ambiente que ha lucido ahora Omar en sus redes sociales.

El toque femenino que aportó Anabel a la vivienda ha desaparecido por completo. El hogar de Omar ha adquirido mayor sobriedad y un aire evidentemente masculino. Un claro reflejo de su personalidad, sus gustos… y quizás, su momento actual.

Horas antes de que Omar enseñase cómo ha quedado su renovado salón, Anabel se venía abajo en el plató de ‘Sálvame’. Abatida, ha reconocido que lo está pasando mal. «En un momento en el que me he separado y tengo mi vida patas arriba, en el que no sé dónde vivo, en el que tengo a mi madre lejos, a mi padre enfermo, sí me faltan cosas… Un mensaje, una llamada, un ‘aquí estoy’… Ha habido falta de gente que yo esperaba. A veces estás rodeado de personas pero por dentro te sientes sola», ha dicho.

Anabel se siente decepcionada por personas de su entorno

Por suerte, su primo Kiko ha tendido un puente y la ha animado a ir a verla pronto. Un gesto que ella ha agradecido de corazón, dadas las circunstancias. «Nunca he perdido el contacto con la casa. Nunca he perdido el contacto con él. Evidentemente había un distanciamiento muy grande, pero a su familia lo quiero muchísimo», ha confesado este martes en ‘Sálvame’. Emocionada, no ha ocultado que «lo que acaba de pasar hoy es importante». Y es que las constantes guerras entre los miembros del clan Patoja «son cosas que sufro, que luego me curo, que luego me bajo, que luego me enciendo».