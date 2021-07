Omar Sánchez ha regresado a nuestro país tras permanecer tres meses en Honduras. Durante su estancia en ‘Supervivientes’ mucho han cambiado las relaciones familiares. Su prometida, Anabel Pantoja, se ha enemistado con su primo, Kiko Rivera. Precisamente el DJ iba a ser el padrino de su boda. Sobre este tema, que le afecta en primera persona, se ha pronunciado el canario.

«La verdad es que me parece un poco duro porque ella quiere mucho a su primo», ha afirmado tras ver el tenso cara a cara que protagonizaron los primos recientemente en el ‘Deluxe’. «No voy a entrar en el debate de esta relación. Es algo que ellos tienen que solucionar. Yo también le quiero y sé que él la quiere mucho».

Omar ha recordado que el hijo de la tonadillera iba a tener un papel clave en su boda. «Él supuestamente es el padrino y a ella le encantaría porque es como su hermano». Finalmente ha reconocido que ha sido «duro» ver que se han enemistado. Sin embargo, ha apoyado por completo a su chica. «Yo con ella estoy a muerte, la voy a apoyar en todo lo que sea». Cabe recordar que la pareja tenía previsto casarse el año pasado, pero la pandemia truncó sus planes. Por el momento, no han fijado una nueva fecha.

Un tenso enfrentamiento con Rafa Mora

El canario ha pisado el plató de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ y ha recibido importantes críticas por parte de Rafa Mora. «No me despierta ningún tipo de respeto ni admiración. Yo estuve en ‘Supervivientes’ hasta que me echó la audiencia, tú también, pero yo estuve siete semanas y me hubiera quedado hasta el final. Tú desde la segunda estabas pidiendo que te echaran como un llorón», le ha dicho.

Él se ha defendido asegurando que no ha estado al cien por cien. Una de sus principales debilidades ha tenido a lo psicológico como protagonista. «La cabeza es muy difícil llevarla allí pasando mucha hambre. A veces piensas cosas que no debes. Eso es lo que más me traicionó. Quería luchar y seguir luchando, pero no pude». Por su parte, Anabel Pantoja ha salido en su defensa y ha arremetido contra Rafa Mora: «Lo que hay que tener es un poquito de respeto y él es un concursante igual que todos. Eres un chulo. Levántate y respeta a todos los concursante por igual. Tú no haces ni una neurona porque haces el papel de Kiko Matamoros. Quieres ser él».

Además, Omar se ha mostrado muy agradecido con la organización del programa por haberle dado esta primera gran oportunidad televisiva. Cuando se convirtió en el noveno expulsado de esta última edición del reality dedicó unas sentidas palabras a su compañera Lola. «Te voy a apoyar a tope porque sabes que eres mi finalista. Las casi dos semanas que he estado contigo han sido brutales. Tienes que seguir luchando», le dijo.