En la última entrega de ‘Pesadilla en el paraíso’, Omar Sánchez ha vuelto a hablar de Anabel Pantoja y de su boda, celebrada en octubre de 2021, y que ahora confiesa se produjo después de un año de crisis en la pareja: «Me casé enamorado, pero jodido».

El canario ha contado que meses antes de su enlace con la colaboradora de Telecinco las cosas iban mal, pero no se atrevió a poner freno a la boda porque «estaba todo montado, todo el mundo invitado». Asimismo, ha explicado que quería tener hijos con Anabel, pero su estilo de vida, con constantes viajes entre Canarias y Madrid, no era el más favorable para formar una familia: «Yo sí quería, pero si la relación tambalea el último año, ¿te vas a arriesgar?».

«No descarto casarme otra vez», confiesa Omar Sánchez

Para Omar Sánchez, que la sevillana estuviera constantemente «de aquí y para allá» terminó separándolo de su mujer: «Al final eso te hace alejarte más». Su matrimonio solo duró 122 días, pero poco a poco supera la ruptura. «Ahora estoy a gusto, estoy tranquilo, estoy feliz», dice. A pesar del batacazo sentimental que se ha llevado, no tira la toalla en materia amorosa: «No descarto casarme otra vez, no pierdes ese sentimiento, esa ilusión de encontrar a alguien».

Lo cierto es que dentro del reality ya tiene con quién alegrar sus penas. Su relación con Marina Ruiz es cada vez más cercana y ambos han tenido su primer cita romántica en el programa. Sin la presencia de sus compañeros y con una cena solo para ellos, los dos han podido disfrutar de una velada juntos. Al principio todo iba como la seda, pero a medida que charlaban pero la cosa no ha terminado bien. El canario se ha enfadado por la actitud de ella, que ha terminado abandonando la cita.

Omar Sánchez, ilusionado con Marina en ‘Pesadilla en el paraíso’: «Eres una persona maravillosa»

La cena romántica de Omar y Marina comenzó de la mejor manera. El canario preparó una bonita mesa con velas. La joven estaba contentísima al ver cómo lo cuidado cada detalle. «¿Qué prefieres hacer, acostarte conmigo o comer esto?», le espetó el monitor de surf. «Un banquete porque sé que fuera lo vamos a poder hacer», ha respondido ella, sincera. Cree que fuera «se van a comer mucho los dos». Tras esto, Omar le ha dicho: «Me gustaría llegar a la final contigo, me pareces una persona maravillosa y no pensé sentir lo que siento estando aquí, llevaba tiempo sin sentirlo. Que esto fluya y fuera siga igual». Marina, por su parte, afirma que cada vez se siente mejor con él y que las caricias y los besos «van con otro sentimiento».

El romanticismo se ha venido abajo cuando ha aparecido el nombre de Raquel Lozano en la conversación. A Marina le preocupa qué pasará cuando el concurso llegue a su fin. «Está cerrado, pero estaba abierto, hay un paréntesis. He conocido a una persona que me gusta mucho, te he cogido cariño y ahora mismo prefiero conocerte a ti antes que a ella, es capítulo cerrado para conocer», le ha aclarado Omar. Ambos han hablado también de Anabel Pantoja, con la que afirma «que se lleva bien».