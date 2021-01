A pesar de que Omar Sánchez no es muy dado a aparecer en la televisión, en esta ocasión ha querido hacer una excepción para defender a Anabel Pantoja

Anabel Pantoja lleva un tiempo convirtiéndose en noticia. Tanto por las disputas familiares que hay en su familia como porque preguntaran si estaba embarazada después de posar desnuda sobre la nieve o incluso por su último enfrentamiento con Belén Esteban. Sea como sea Anabel Pantoja termina siendo noticia. De hecho, este jueves al comienzo de ‘Sálvame’ terminó marchándose del plató debido a su supuesta disputa con la que fuera su amiga, Belén Esteban, debido a sus respectivas colecciones de joyas. La sobrina de Pantoja no pudo aguantar más la presión y se marchó del programa. Esto hizo que su novio, Omar Sánchez, quisiera salir a defenderla públicamente.

Omar Sánchez habló con ‘Sálvame’ para defender a Anabel Pantoja

Por este motivo, un equipo del programa de las tardes de Telecinco se puso en contacto con él, quien respondió a todas las preguntas que le hicieron. Uno de los temas que tocaron fue el aspecto físico de Anabel Pantoja después de que uno de sus compañeros, Canales Rivera, preguntara si estaba embarazada. Algo que no hizo ni pizca de gracia a la sevillana ya que estaba haciendo el reto de desnudarse sobre la nieve. ‘El Negro’, que es como llama Anabel a su novio Omar, aseguró que «cada uno tiene que mirarse su físico y después juzgar. Ella está contenta con ella misma y yo con ella. Y todos somos felices. No tiene que meterse con el físico porque eso es secundario”.

‘El Negro’ habló sobre la relación entre su novia y Belén Esteban

Además, Omar Sánchez también quiso hablar sobre el supuesto enfrentamiento entre Anabel Pantoja y Belén Esteban por sus respectivas colecciones de joyas. Según el canario, no conocía el desencuentro entre las dos amigas y además habló de cómo es la verdadera relación entre ellas. “Ella es muy firme en su trabajo y hace sus cosas bien y no va a molestar a nadie. Ella tiene su colección desde hace mucho tiempo. Anabel quiere mucho a Belén, siempre la ha querido y siempre me ha hablado muy bien de ella», comenzaba diciendo.

Y ha añadido la excelente relación que tienen y la bonita amistad que las une desde hace años: «Yo sé que ella es muy buena con sus amigos. Si están enfadadas pues se arreglarán, eso seguro porque se llevan muy bien son muy buenas amigas”, aseguraba Omar Sánchez al hablar con ‘Sálvame’.

Las joyas de Belén y Anabel, en el punto de mira

Este miércoles ya aseguró María Patiño y Gema López que el problema que uniría a Belén y Anabel y por el que llevaban enfrentándose durante las últimas semanas sería por la colección de joyas que la princesa del pueblo ha lanzado. Al parecer, no ha sentado nada bien a Pantoja. Según adelantaban en ‘Sálvame’ este mismo jueves, la sobrina de Isabel Pantoja podría estar boicoteando a Belén Esteban y su colección de joyas para que esta no le quite clientes potenciales y con ello el sueldo a casa.