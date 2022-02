Para Omar Sánchez su ruptura con Anabel Pantoja está siendo muy dura. Solo han pasado cuatro meses desde su boda y él todavía es incapaz de imaginarse la vida sin ella, por lo que necesita tiempo para digerir todos estos cambios. La tertuliana hace tan solo unas horas declaraba que ya no está enamorada de su negro y que le había costado mucho asimilarlo, palabras que han terminado por romper al canario. El empresario se refugia en sus amigos, sin embargo, en las noches se encuentra solo y solo le acompaña el insomnio, el cual parece haberse convertido en su fiel compañero desde hace días. Pasadas las cinco y media de la mañana, Omar ha compartido una canción con un fondo negro que revela cómo se siente en el que es, sin duda alguna, el peor momento de su vida. «Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir, aunque nos duela la verdad», dice esta letra de una canción de Manuel Carrasco llamada ‘Qué bonito es querer’.

«En el espejo, las ojeras me contaron…Aquellas noches de cuánto la eché de menos. En la locura, asesinando las llamadas y en cada muerte despertaba un nuevo intento. No quiso verme, y ahora es quien me anda buscando. No es que no quiera que me encuentre, es que mi sueño. Lo estoy viviendo con una mujer sincera. Ella es la reina y tú una princesa del cuento. Que no se trata de quererse más que nadie ¿Y por qué piensas que me lo monto de artista? Más bien me pasa lo contrario muchas veces. También me siento pequeñito en esta vida. Vale la pena pelear por nuestros sueños…Vale la pena equivocarse y levantarse…Vale la pena liberarse y ser el dueño. De la verdad siendo uno mismo en cualquier parte», dice parte de la canción del gaditano. Una letra con la que se siente identificado Omar Sánchez tras romper con la que él creía que era la mujer de su vida.

La reacción de Anabel Pantoja

A pesar de que Anabel tiene claro que sus caminos van por derroteros diferentes tras cuatro años juntos, para Omar está siendo muy complicado asumirlo. Él se refugia en los suyos y en su trabajo y Anabel hace lo mismo, de hecho, nada más terminar ‘Sálvame’ se reunió con su mejor amiga, Susana Molina, en la capital. Horas después utilizó sus stories para agradecer a sus seguidores que le estuvieran brindando todo cariño, así como sentirse comprendida, a pesar de todo. «Tengo los ojos hinchados de tanto llorar, no pensaba que iba a recibir tanto cariño, pensaba que iba a recibir muchas críticas, pero igualmente las construyo como autocríticas. Solo pido respeto para mí y nuestras familias. Sé que es difícil de entender, pero muchísimas gracias de verdad. No puedo recibir tanto cariño, de verdad», dice la sobrina de la tonadillera.

«Omar está mal, ha luchado hasta el final. Omar hubiera seguido, ha estado y está enamorado, Él la quiere y lo está pasando mal», dijo la colaboradora de ‘Ya es mediodía’. Aunque el círculo de ambos permanece hermético y apenas quiere dar detalles al respecto, Alexia Rivas sí que ha querido defender públicamente a su amigo . Tras aclarar que no tiene absolutamente nada con él, comentó cómo se sentía Omar y es que asegura que está destrozado., dijo la colaboradora de ‘Ya es mediodía’.

