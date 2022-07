Mientras que Anabel Pantoja echa de menos a Yulen Pereira en la recta final de ‘Supervivientes‘, su ex, Omar Sánchez, se olvida de ella con una ex concursante de ‘Gran Hermano’. El canario estaría ilusionado de nuevo con Raquel Lozano. Una noticia bomba que ha pillado a muchos por sorpresa. Sobre todo después de todos los rumores que aseguraban que Omar y Alexia Rivas serían mucho más que amigos. A pesar de que el surfero aseguró que tenía una conversación pendiente con Anabel Pantoja, el concurso les ha separado de manera definitiva y ambos han tomado caminos completamente separados.

Tal y como ha asegurado Alba Carrillo en ‘Ya es mediodía’, Omar Sánchez habría quedado este mismo martes en la tarde en Valencia con Raquel Lozano, que también es ex de Suso Álvarez. «Está tonteando con una chica», ha asegurado la maniquí, además de revelar que está muy ilusionado con ella. El canario no habría dudado en volar hasta Valencia para pasar unos días junto a la exconcursante y conocerse más antes de dar más pasos en su relación. «Han hablado entre ellos incluso de Anabel Pantoja», ha contado Carrillo durante su aparición en la pequeña pantalla.

Alba Carrillo ha desvelado que Omar Sánchez está distanciado de Alexia Rivas

Pero otra de las informaciones que ha dado Alba Carrillo ha sido el distanciamiento con la colaboradora de televisión. «Ha hablado a sus amigos de ello: tiene un distanciamiento con Alexia Rivas», cuenta la modelo. «Ha habido un problema con ella», desvela sin querer concretar qué es lo que ha pasado entre ellos, «por eso también han quedado en Valencia». Una noticia bomba que sorprenderá y mucho a Anabel Pantoja cuando regrese de Honduras a pesar de que ella también ha encontrado el amor al lado del esgrimista profesional.

Omar Sánchez es muy activo en redes sociales, por lo que llama especialmente la atención que durante las últimas horas no haya compartido ningún contenido a través de sus redes sociales. El canario no querría desvelar el lugar en el que se encuentra y, menos aún, la compañía con la que está pasando el rato. Algo que se entiende teniendo en cuenta que la pareja estaría conociéndose y que no quieren hacer pública todavía su relación, ya que de momento únicamente «están ilusionados», como asegura Alba.

Hace unos días, el día que cumplió años, Omar Sánchez hizo balance de su primer cumpleaños sin Anabel Pantoja. «31 añitos… quién lo diría. Muchas gracias a todos por las felicitaciones y los mensajes recibidos. No tengo palabras de agradecimiento. Este año ha sido ha sido un año difícil, raro, duro, pero a la vez diferente. Me quedo con todo lo bueno vivido, las personas que he conocido y sobre todo, las que ya estaban y me demuestran cada día que puedo contar con ell@s», decía.