Mientras que Anabel Pantoja está en Honduras participando en ‘Supervivientes’, Omar Sánchez se sentó en el ‘Deluxe’ para hablar largo y tendido sobre su ex y cómo le afectó su ruptura. No ha sido fácil para el canario pero poco a poco va soltando lo que tenía junto a la sevillana pero poco a poco lo está haciendo. De hecho, las últimas informaciones lo sitúan dudando de Anabel Pantoja. Este mismo martes, en ‘Sálvame’, Rafa Mora y Jorge Javier Vázquez se subían al pulpillo porque tenían una información que iba a suponer un gran choque. Al parecer, antes de marcharse a ‘Supervivientes’, la sobrina de Isabel Pantoja mantuvo un affaire con un camarero del que ella se quedó «pillada». No es la primera vez que suena este rumor pero, sin embargo, las informaciones actuales señalan que podría haber mantenido esa aventura durante su matrimonio con ‘El Negro’.

A pesar de que esa tercera persona ahora no quiere que se hable del tema porque “no se encuentra en las mismas circunstancias que cuando lo contó», las fechas que se dieron en un principio “son fechas en las que Omar Sánchez y Anabel Pantoja eran marido y mujer”. Sin embargo, Rafa Mora da las claves de esta posible relación: Si me ciño a los últimos mensajes que tengo con él, ahora cambia las fechas y ahora lo ubica cuando Omar y Anabel se han separado, ahora dice que se enrollan en febrero, que Anabel le trató muy bien. Pero primera vez que esto nos llega fue en octubre”. Hay que recordar que precisamente el 1 de octubre Anabel y Omar se dan el ‘sí, quiero’.

Omar Sánchez se pone en contacto con Rafa Mora: «Empieza a atar cabos»

Todas estas informaciones han hecho que Omar Sánchez se pongan en contacto con él, a pesar de que ellos no mantienen ninguna relación. “Con los mensajes él buscaba respuestas, quería información. Hay muchas cosas que no entendía”, dice el colaborador de televisión. “Está con la mosca detrás de la oreja y me pide información para corroborar las dudas que tiene. Duda de Anabel porque hemos dado información, el local, hermano de torero, conoce este local, quizás conoce a esta persona sin ponerle cara porque me pidió una foto del chico. Cuando le digo el chico que es, dice que esto le empieza a cuadrar, es como que empieza a atar cabos”, cuenta Rafa Mora.

El hecho de que algunas informaciones le cuadren hace que dude de Anabel Pantoja y de su relación cuando todavía eran pareja. Este tipo de información, sus gestos con Yulen Pereira y las últimas palabras de Omar Sánchez evidencian más que nunca que los exs están más distanciados. De hecho, el canario ya se refirió a su relación como «un punto final».