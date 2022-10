«Llevo unos días mal porque pensaba llegar a la fina con un objetivo y te encuentras con una persona que te rompe todos los planes y te abre unos sentimientos… Y al final tienes que vivir ese momento aquí. No te puedes negar a vivirlo y disfrutarlo porque nunca se sabe lo que puede pasar. Ha sido intenso y espero que fuera puede ser igual». Con estas palabras ha expresado Omar Sánchez cuánto echa de menos a Marina en ‘Pesadilla en el paraíso’. El ex de Anabel Pantoja se ha dado cuenta de que siente algo especial por ella. Y así lo ha hecho constar. Hasta tiene planes de futuro con la joven: «Hay muchos planes que quiero hacer fuera con ella. Quiero conocernos un poquito más, conocer a la familia, irnos de viaje. Disfrutar de nosotros, de conocernos más, de abrirnos más y de seguir este camino juntos que hemos empezado aquí».

«Por las noches me acuerdo pensando en ti. Te echo un montón de menos. Tengo tu sudadera y duermo con ella», ha revelado el monitor de surf. Marina, desde el plató, le contestaba: «Por supuesto que te estoy esperando, tonto. Vaya tela que me he tenido que ir para que te des cuenta de las cositas. Ahí dentro eras mucho más seco». El canario ha reconocido que piensa en ella las 24 horas del día: «Estoy en esos sentimientos y me queda poquito. No sé qué me pasa, pero me tienes locamente loco».

«Te como a besos cuando salga», admite Omar Sánchez

«Teníamos el objetivo común de llegar a la final, pero voy a luchar por ti y por esta historia, que está siendo tan bonita. Voy a por todas. Sé que estás luchando. Habla con mi familia, que los quiero mucho. Este es chute que me hacía falta. Te como a besos cuando salga y haremos muchísimas cosas».

Lo cierto es que horas antes de verse en directo en la gala del jueves, Omar había dedicdo bonitas palabras sobre Marina: «Es sencilla, trabajadora, no se da por vencida nunca. Me ha abierto las puertas para conocerte. Echo de menos a Marina, apoyarme en ella cuando estoy de bajón. La quiero mucho», decía. «Me ha despertado un sentimiento que no tenía por nadie y que ella abriera su corazón por mí se lo agradezco porque puedo ser yo mismo».

Omar Sánchez pasa la página con Raquel Lozano

Al escuchas estas declaraciones, Marina ha lamentado que Omar se haya dado cuenta de sus sentimientos hacia ella ahora que no está dentro del reality. Por su parte, el ex de Anabel Pantoja ha recordado que su historia con Raquel Lozano es cosa del pasado. Es algo de lo que ya habían hablado dentro de la casa. «Yo le había dicho que era un paréntesis entre nosotros. Entonces no estaba cerrado, estaba abierto. Prefiero conocerte a ti antes que a ella. Ella ahora es capítulo cerrado», le dijo Omar a Marina.