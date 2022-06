Omar Sánchez ha hablado alto y claro. El aún marido de Anabel Pantoja se ha sincerado acerca de su separación, también sobre cómo está viviendo la estrecha conexión de su ex con su compañero de ‘Supervivientes’, Yulen. «Me he sentido un poquito humillado. Lo he pasado mal. Son cosas que pasan en la vida y hay que seguir adelante. No es un plato de buen gusto ver a mi exmujer hablando así de otro chico. Más cuando han pasado pocos meses. Yo la quiero mucho y al final te duelen las cosas».

Se trata de su primera entrevista en televisión tras su ruptura, pero antes ya había hablado con SEMANA. Lo hizo poco después de confirmarse la noticia de su separación. Esta vez, la intervención de ‘El Negro’ en ‘Sábado Deluxe’ ha girado en torno a la estrecha relación que mantiene Anabel con su compañero de concurso. «No solo me he sentido humillado por ella, también en las redes sociales me han insultado. Te sientes un poco presionado. Ha sido difícil. Yo he sido dejado. No me lo esperaba y ha sido muy complicado para mí».

Omar Sánchez: «Anabel es un punto y final»

El canario ha negado seguir enamorado de la sobrina de Isabel Pantoja. «Están pasando estas cosas y te das cuenta que esa persona no es para ti. Aunque sí que le tengo cariño», ha indicado. «Ahora mismo Anabel es un punto y final en mi vida. Aunque cuando salga tendremos una conversación para terminar todo. También para que me explique algunas cosas como, por ejemplo, por qué ha hecho eso. Sé que es lícito, pero no entiendo su actitud, solo por los años que hemos estado juntos».

Omar Sánchez ha destacado que Anabel es «una persona importante con la que he hecho un buen equipo durante cuatro años». Asimismo, ha reconocido que está en su derecho de hacer lo que quiera al igual que él. «No estamos juntos, hay que decirlo. Somos dos almas libres. Pero es una persona con la que he estado cuatro años y la quiero», ha reiterado. «Ella es libre y puede enamorarse sea en un reality o en la vida normal. En el amor no mandamos». Además, ha recalcado que no cree que ella esté enamorada de Yulen, pero que sí siente atracción por el deportista. «En el concurso estás en una burbuja y no piensas en lo de fuera».

El canario ha recordado el aciago día en el que Anabel le dijo que se acabó. «Ha sido difícil. Yo me caso para tener una vida con ella. No para dejarlo a los cuatro meses. Llevábamos unos meses mal y le dije que si no estaba segura que era mejor dejarlo. Fue muy difícil. A mí me rompió, la verdad. Sentí que el mundo se me venía abajo. No sabía si iba a seguir adelante. Si iba a encontrar la felicidad. Me hundí totalmente. Había pasado cuatro años maravillosos». Además, ha explicado que en su familia la colaboradora siempre ha sido un miembro muy querido. «Ha sido una hija más y ha sido difícil contarlo».