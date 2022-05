Anabel Pantoja está pasando sus horas más bajas en ‘Supervivientes‘ y no ha podido evitar derrumbarse al hablar de su ruptura con Omar Sánchez. La sobrina de Isabel Pantoja ha reconocido que se ha equivocado y que se ha cargado «lo más bonito que he hecho». En medio de sus palabras, el surfero está dispuesto a hacer oídos sordos a todo lo que ocurra en el reality de aventuras de Telecinco y está centrado en disfrutar de su nuevo proyecto empresarial. Este sábado, el canario tiene una cita muy especial y para ello ha querido contar con la inestimable compañía de varios amigos. Entre ellos, Alexia Rivas.

El encuentro entre Omar Sánchez y Alexia Rivas, así como Palito Dominguín y Lola, ha coincidido con las lágrimas de Anabel Pantoja en Palapa. A pesar de esto, el canario ha hecho de perfecto anfitrión y ha llevado a sus invitadas a las mejores playas y chiringuitos para que pudieran disfrutar de una agradable velada mientras que estaban junto a él. «Visitas que molan«, escribía el surfero ante esta reunión de la pasada edición de ‘Supervivientes’. Este encuentro no es baladí y ha llegado con motivo de la inauguración de la nueva escuela del ex de Anabel Pantoja.

Gracias a sus redes sociales, hemos podido ser testigos de los divertidos chapuzones que se han pegado todos y la gran complicidad y amistad que aún guardan entre ellos. Este encuentro, no sentará nada bien a la colaboradora de ‘Sálvame’ puesto que ya ha expresado en varias ocasiones su animadversión hacia la amistad especial que mantienen Omar Sánchez y Alexia Rivas.

A lo largo de los últimos meses mucho se ha hablado de la posibilidad de una relación entre Omar Sánchez y Alexia Rivas, algo que ambos han negado de manera categórica. Eso sí, la sevillana entró en ira al hablar de la posibilidad de una relación entre ellos.«¡No quiero que (Omar) esté con ella!», gritaba durante una de sus intervenciones en el programa en el que colabora.

Las lágrimas de Anabel Pantoja al hablar de Omar Sánchez

Anabel Pantoja llegó a Honduras en uno de los momentos más delicados de su vida a raíz del bache de salud por el que han pasado sus padres, así como su ruptura sentimental. La sobrina de Isabel Pantoja ha admitido que no tiene la cabeza en el concurso y que está continuamente pensando en lo que estará ocurriendo en Sevilla y Canarias. «De repente a mí se me cruza el cable, me voy de mi casa… Ha sido todo muy fuerte. Lo más bonito que he hecho me lo he cargado. Me he equivocado», le llegó a explicar la joven a sus compañeros sobre el fin de su relación.

No sabe el momento por el que está pasando Omar y reconoce que le gustaría estar en su tierra para poder responder a si volvería con él. «Aquí te das cuenta de lo que yo tenía. La vida ha salido así. Que la vida me dé lo que yo merezca o lo que me tenga preparada. Aquí se habla de todos los planes y los míos son ahora mismo salir, ver a mi padre, a mi madre y encontrar un hogar. No sé dónde voy a vivir. Todo es una mierda», aseveraba y hacía hincapié en que se arrepiente de haberle hecho daño al que fuera amor de su vida.

