Omar Sánchez ha vivido uno de los fines de semana más increíbles de su vida. Desde que rompiera su relación con Anabel Pantoja, el windsurfista profesional ha continuado con su día a día, sin dejar de tener contacto con la que fuera su mujer. De hecho, no ha parado de mandarle mensajes de fuerza y ánimo, ya que es consciente de lo que se sufre en Honduras.

Omar Sánchez inaugura su primera tienda de ropa en Canarias

El canario la ha echado mucho de menos estos días, sobre todo porque acaba de cumplir un sueño. Omar Sánchez ha abierto su primera tienda física de ropa surfera. Y allí estaban muchos familiares y amigos, que han querido demostrarle su orgullo. La que ha faltado ha sido Anabel Pantoja, que por encontrarse concursando en ‘Supervivientes’, no ha podido estar presente en Canarias.

Aún así, Omar Sánchez ha agradecido la asistencia a todos los que han estado presentes, pero también se ha acordado de todos los que han faltado. «Marcallao no es solo una tienda y una escuela, es un estilo de vida también. Hay personas que no han podido estar aquí, pero también las llevo en el corazón. Quiero agradecer a mis amigos y amigas de Madrid que han venido, y a todos los de Gran Canaria, que siempre están, en lo bueno y en lo malo», ha dicho orgulloso en la inauguración de su tienda, que ya puede visitar todo el mundo.

Se acuerda de Anabel Pantoja, que está en ‘Supervivientes’

«Ilusión, trabajo y esfuerzo así se lleva construyendo @marcallao durante varios años, y ayer por fin abrimos las puertas con nuestra primera tienda y escuela física. Gracias a mi familia, amigos y todos los que acudieron apoyarme en este día tan especial para mí y por supuesto personas que no han podido acudir que también los llevo en el corazón. Marcallao no es sólo una tienda o una escuela si no un estilo de vida. Estoy emocionado y contento a la vez de cómo ha salido todo, muchas gracias de corazón a todos por el apoyo y por seguir animándome día a día 🖤🖤 Gracias a las empresas colaboradoras», ha escrito emocionado y esperanzado de que funcionará este nuevo reto profesional.

Han sido unas horas de muchas emociones. De hecho, muchos de sus amigos han querido darle la enhorabuena a través de las redes sociales. Han grabado todos los momentos que han vivido durante la apertura. No han faltado el corte de cuerda para dar el pistoletazo de salida a este nuevo reto. Estamos seguros de que Omar está deseando enseñar a Anabel cómo ha quedado todo después de tantos meses de trabajo, de los que seguro estaba ella al tanto, ya que tiene fijada su residencia en Canarias.