Omar Montes ha vuelto a hacer de las suyas. Este lunes ha dado el do de pecho y ha cantado en directo durante un acto promocional celebrado en Madrid. Allí, el de Pan Bendito ha interpretado un tema en riguroso directo, con el único acompañamiento de guitarra y percusión. Una vez más, el país ha sido testigo de sus dificultades para la afinación. Eso sí, ganas de ofrecer un buen espectáculo no le han faltado… Por eso, cuando se ha percatado de que no se acordaba de la letra de la canción, no ha dudado en compartirlo con su público.

Nada como la sinceridad y apelar a los admiradores para salir airoso de una situación adversa. Ya lo hizo Lola Flores décadas atrás el día que perdió un pendiente durante una actuación en la tele. Entonces, la ‘Faraona‘ animaba a los asistentes a ayudarla a recuperar la valiosa joya, que «su dinerito» le había costado. Ahora ha sido el ‘Iluminati’ el que le ha echado garbo al asunto al presentar su nueva canción en el marco en la campaña lanzada por AliExpress para motivar las ventas en el Black Friday.

«Me acabo de bajar del avión y he venido aquí… de locos. No me sé la canción… Pero sí tengo mucho cariño para daros a todos. Esto me lo leo yo y en hora y media me lo aprendo y me lo canto», ha dicho. Es incuestionable: al cantante, todo lo que le falta de aptitudes para la entonación le sobra en gracia y desparpajo. No se puede tener más arte para salir al paso del apuro. No se pierdan el vídeo para comprobar el salero con el que el ex de Chabelita Pantoja sale airoso de una situación tan engorrosa..