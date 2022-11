Omar Montes se ha vuelto a convertir en noticia y no por los millones de reproducciones de algunos de sus hits. El de Pan Bendito ha sido protagonista de una nueva polémica después de que la liara en el cine, hasta donde se trasladó con una amplio número de amigos y parte de su familia. El cantante tuvo un comportamiento inapropiado y las críticas de los espectadores no se han hecho esperar, ya que esperaban disfrutar de un momento tranquilo… y no fue así.

El cantante de Pan Bendito la lía con un grupo de amigos en el cine

Alberto Frigenti, el hermano de Miguel Frigenti, ha sido el que ha contado qué ocurrió en el cine. «Estábamos muy bien en el cine hasta que han entrado Omar Montes y sus acompañantes, que eran como 30 personas y han estado molestando durante toda la película. La que iba a ser mi mejor noche de la semana, Omar la ha convertido en mi peor pesadilla», explicaba este a ‘Socialité’.

El hermano del colaborador de ‘Sálvame’ no ha querido quedarse callado y ha mencionado al cine al que acudió y en el que ocurrieron los hechos para denunciar lo que había vivido: «Algo así fue lo que nos pasó ayer. @Cines_Kinepolis no va a tomar medidas contra este ser? Yo no desde luego no vuelvo», escribía muy enfadado junto a un vídeo en el que se puede ver cómo Omar y unos amigos molestan a otra persona en el baño del cine. Y el cine no dudaba en contestarle.

Cena

+

Palomitas

+

Entradas Para que Omar Montes y su séquito te jodan la película a base de gritos, luz de móvil, pedos, los niños conmóviles viendo otras películas y comentarios muy desafortunados. Gracias por el respeto.

(Videos de su Insta, porque le resulta gracioso) pic.twitter.com/uM5mOHNxru — Tuga_ninja (@_Tuganinja) November 27, 2022

Y parece que el cine no descarta denunciar lo ocurrido, que según Alberto Frigenti enfadó mucho a los espectadores que estaban dentro de esa sala en el cine: «Buenas tardes, el suceso ya se encuentra en conocimiento del responsable del complejo y se tomaran las acciones que sean necesarias. Lamentamos mucho las molestias», declara el cine desde su perfil de Twitter.

Pero ahí no se ha quedado la cosa. Alberto ha seguido mostrando su indignación con el cine, que según él dedica gran esfuerzo en poner a personas de seguridad fuera de las salas, pero no dentro: «Sería muy fácil con tener a una persona de seguridad en la sala. Pero claro, preferís tenerla fuera, cacheando a la gente por si mete comida de fuera, cuando es completamente ilegal, ya que por ley se puede meter comida. Luego os preguntaréis porque la gente ha dejado de ir al cine».

Lamentablemente no es tan sencillo. Disponemos de seguridad privada en los complejos, por supuesto; y no, no están para cachear a nadie, y por otro lado, cumplimos escrupulosamente con todas las leyes que nos aplican. #BuenosDías — Kinepolis España (@Cines_Kinepolis) November 28, 2022

Y el cine no ha dudado en defenderse: «Lamentablemente no es tan sencillo. Disponemos de seguridad privada en los complejos, por supuesto; y no, no están para cachear a nadie, y por otro lado, cumplimos escrupulosamente con todas las leyes que nos aplican», le hacen saber desde el perfil de Twitter.