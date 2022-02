Omar Montes no se aleja mucho de la polémica y cada cierto tiempo se ve inmerso en una nueva. En esta ocasión, la controversia le ha llevado a declarar, acusado de una supuesta pertenencia a una trama criminal de falsificación de pasaportes Covid en diferentes países de la Unión Europea. Aunque él no es el único que se ha visto alcanzado por la polémica, desde la policía le señalan como integrante de la trama junto a otras 1.600 personas, al haber aceptado ser inscrito presuntamente en el Registro de Vacunación a cambio de pagar un precio que oscila entre los 200 y los 1.000 euros.

Vídeo: Europa Press

Sobre esto ha tenido que declarar ahora Omar Montes, que lo ha hecho en la Comisaría de Policía Nacional de Moratalaz, a la que acudió tratando de proteger su imagen de miradas ajenas bajo la capucha de su sudadera y esquivando las cámaras entrando al edificio en un coche que no se paró ante la presencia de prensa. El cantante ha estado durante varias horas prestando declaración con la intención de salir indemne de una dura acusación que le podría suponer un duro revés judicial, aunque él ha mantenido en todo momento su inocencia, aunque tan solo se haya pronunciado una vez al respecto a través de sus redes sociales, tratando de dejar claro que él tiene la pauta completa de vacunación frente al coronavirus y que no tiene nada que ver con esa trama criminal, a pesar de que su nombre aparezca en el listado y que la investigación policial le señale como supuesto integrante de la misma.

“Estoy vacunado. Estoy muy concienciado con el uso de las vacunas como parte de la solución de la pandemia. No puedo controlar todo lo que se pueda decir sobre mí, pero sí puedo demostrar cuando sea necesario todas estas falsedades. Una mentira más”, decía Omar Montes nada más estallar la polémica a través de sus redes sociales. Ahora le ha llegado el momento de demostrar que efectivamente se ha vacunado dos veces contra el covid y cuenta con la pauta completa que le inmuniza contra el virus o, por el contrario, justificar por qué habría falsificado este documento y aparece envuelto en esta trama, como señala la policía. Por el momento no ha querido añadir nada más, no ha hecho declaraciones al respecto y espera que el temporal pase de largo sin causarle demasiados daños.

Te interesará saber...