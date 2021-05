Olga Moreno ha vuelto a abrir su corazón para hablar sobre un sueño en el que aparecían aquellos que más quiere, entre ellos los hijos de Antonio David.

Rocío Flores pidió a Olga Moreno que dejara atrás su mochila personal y se centrara en la aventura selvática de ‘Supervivientes’. Un consejo al que hizo caso omiso y es que para la malagueña está siendo muy difícil olvidarse de los problemas que ha dejado en España. La empresaria hizo las maletas justo en plena vorágine tras la emisión de los primeros episodios de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, donde, por cierto, se ha convertido en una de las grandes protagonistas. De hecho, Rocíito la ha tachado de provocadora e incluso ha revelado el día en el que ambas casi llegan a las manos, dos momentos que reflejan su mala relación. Mientras este tsunami tiene lugar a miles de kilómetros de donde ella se encuentra, Olga Moreno vuelve a recordar a su familia, entre la que por supuesto, incluye a Rocío Flores y su hermano David.

Todo ha sucedido cuando Olga se ha puesto melancólica al recordar el sueño que ha tenido y que sin querer le ha trasladado a su vida con los suyos. «No suelo soñar nunca, pero sí he soñado estando aquí que estábamos Rocío, David, Lola, mi marido y yo, los cinco, de picnic. Sí, de picnic, no estábamos comiendo en ningún sitio, estamos tumbados en una toalla, solos y súper felices, rodeados de árboles», ha dicho la esposa de Antonio David Flores. Un dulce sueño en el que está su familia, aquellos seres queridos que siempre están a su lado pase lo que pase y de los que habla con tanto cariño desde que llegó a Honduras. Aunque Rocío Carrasco no se ha pronunciado sobre estas confesiones, hay quien no tiene duda de que le duele escuchar a la malagueña, ya que ella no tiene al lado a ninguno de sus dos hijos.

Tal es la mala relación que existe entre ellas que Rocío Carrasco hace referencia a Olga como «esa que va de madre coraje», palabras que reflejan su enemistad. Aunque la concursante de ‘Supervivientes’ aún no se ha pronunciado sobre ello ni ha dado su versión, según la hija de Rocío Jurado no habría estado a la altura de las circunstancias en la educación de los pequeños. Rocíito asegura que Olga la habría puesto en contra de sus hijos y que no la habría ayudado cuando ella se lo pidió, siendo esto tan solo un ejemplo de lo que ha tenido que vivir a lo largo de dos décadas.

A pesar de que estas declaraciones han copado titulares, Rocío Flores se ha apresurado a defender a Olga a la que ella considera una segunda madre. «Yo no veo para nada reflejada a Olga en sus palabras. Creo que debería estar agradecida a Olga Moreno por habernos cuidado. Cada uno que opine lo que quiera, pero…», dijo la joven de 25 años. Ambas tienen una relación increíble y se apoyan mucho la una en la otra, por lo que no duda en dar la cara por ella cada vez que lo cree necesario.