Aunque parecía que su relación había llegado a su fin, Antonio David Flores y Marta Riesco han acaparado todas las miradas este fin de semana después de hacer oficial su reconciliación. La pareja se dejaba ver en público a primera hora de la tarde del sábado y, horas después, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa‘ compartía el primer posado de pareja con su chico a través de sus redes sociales con motivo de su cumpleaños. Una clara declaración de intenciones que ha traído consecuencias en el seno familiar. En concreto, Olga Moreno ha tomado una drástica decisión que afecta a su futuro laboral más inmediato.

Aunque no había confirmación oficial, lo cierto es que en los pasillos de Mediaset se daba por hecho que Olga Moreno estaría este domingo en el arranque de los debates de ‘Supervivientes‘ con Ion Aramendi. Sin embargo, tal y como ha confirmado Raquel Bollo en ‘Viva la vida‘, la empresaria ha tomado la decisión de aplazar su regreso a televisión para otra ocasión puesto que cree que no es el momento idóneo de aparecer para defender a su gran amiga, Ana Luque. «No va a estar en el debate ni tampoco estará en el cumpleaños de Antonio David. Entendería que el día de su cumpleaños haga una comida con sus hijos, pero no entendería que no celebre con su pareja actual por hacerlo con unos amigos», explicaba la colaboradora.

Por otra parte, Raquel Bollo también hace hincapié en que las imágenes de la reconciliación no han pillado por sorpresa a la última ganadora de ‘Supervivientes’, aunque intentaba vivir en la más absoluta ignorancia por el bien de su salud. «Ella no quería saber nada, intentaba estar cada día mejor, su prioridad era la estabilidad de los niños. Ella ha visto en él unos cambios que no le extraña la reconciliación», asevera la colaboradora. Cabe recordar que semanas atrás, Raquel Bollo hacía público en ‘Viva la vida’ que tanto Olga como Antonio David no tenían la intención de firmar los papeles del divorcio, algo que imposibilitaría los planes de futuro del excolaborador de ‘Sálvame‘ con Marta Riesco. Pasados los días y viendo los últimos movimientos, ¿cambiarán de planes? Tiempo al tiempo.

Eso sí, Olga Moreno no tiene en mente encerrarse en cada ante este nuevo capítulo de su vida. Según avanza Raquel Bollo, la empresaria tiene en mente acudir a la Feria de Abril de Sevilla la próxima semana, a la que siempre ha ido sin su marido, para estar junto a sus hermanas y su grupo de amigas.

De pasear con Marta Riesco en Madrid a desayunar con Olga Moreno en Málaga

Después de aparecer juntos paseando por las calles del madrileño barrio de Chamberí tras haber disfrutado de un relajante masaje en pareja, Antonio David Flores ponía rumbo a Málaga para estar desde primera hora en compañía de sus hijos para celebrar su 47 cumpleaños. El excolaborador de ‘Sálvame’ llegaba a la casa de Olga Moreno y en las próximas horas está previsto que celebre su día especial en compañía de unos amigos mientras disfrutan de una comida.

