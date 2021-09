Olga Moreno ha compartido una reflexión en sus redes sociales en la que explica que seguirá con su vida, pase lo que pase, dándole igual las críticas.

Olga Moreno ha pasado prácticamente todo el verano en silencio. Tras volver de ‘Supervivientes’ concedió una entrevista en el programa especial ‘Ahora, Olga’, pero poco más se ha sabido de ella desde entonces. La esposa de Antonio David Flores había tomado de nuevo las riendas de su tienda y se había esforzado por recuperar el tiempo perdido con los suyos, sin embargo, no se había pronunciado sobre el momento que estaba viviendo. Ha sido este jueves cuando a través de un post de Instagram ha explicado el motivo por el que no entra en guerras o polémicas y es que ella insiste en que no tiene que convencer a nadie de sus creencias. Le es indiferente que no todo el mundo le crea o le apoye, por lo que ella seguirá con su vida pase lo que pase.

«No hay necesidad de convencer a nadie de absolutamente nada porque no importa cuánto lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, por todo lo que has pasado, todo ese esfuerzo que haces para no rendirte. Si ellos hablan sin saber, tú solo sonríe», ha escrito a primera hora de esta mañana. Un escrito que ha acompañado de un fondo azul y de corazones del mismo color, pues es ‘la marea azul’ el movimiento que siempre ha remado a favor de la pareja en los últimos años. En especial, cuando la situación era para ambos muy complicada y así lo han revelado los propios protagonistas.

Sus palabras llegan justo después de que Antonio David se enfrentará a ‘Sálvame’ en el juicio en el que él quería demostrar que su despido fue improcedente. Se vio las caras con Jorge Javier Vázquez y no fue cómodo, no obstante, él trató de mostrarse fuerte. A su lado en todo momento ha estado Olga, quien, a pesar de no acudir con él a los tribunales, siempre le ha mostrado su apoyo. Ahora los dos están expectantes ante la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco, la cual está prevista que comience en el mes de otoño y cuyo contenido podría poner al matrimonio de nuevo en el disparadero.

Fue hace tan solo unos días cuando Olga Moreno compartió una imagen de uno de los mayores tesoros que se había traído de ‘Supervivientes’. No solo había ganado el premio de 200.000 euros, sino también una grandísima amistad con Marta López, a la que le une una complicidad más que evidente. Lo volvieron a demostrar con la imagen que compartieron durante una comida en la que las dos estaban presentes, siendo Marta la que le volvió a brindar su apoyo públicamente. «Te dije que vine para quedarme en lo bueno y en lo malo, amiga. Te quiero», escribió la colaboradora de ‘Ya es mediodía’. En estos complicados momentos también cuenta con la mano de su hermana, Raquel Moreno, quien la defiende a ultranza en sus redes sociales. De hecho, hace solo unos días se enfrentó públicamente a Alejandra Rubio, recordándole que ella y su familia tenían «mucho que callar».