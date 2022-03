Olga Moreno y Rocío Flores han pasado una noche de lo más complicada. Este pasado lunes entraban las dos en la clínica Bruselas para someterse a un retoque estético. No ha sido hasta este martes cuando se ha conocido que se han hecho una lipoescultura de cara a los meses de verano. Olga y Rocío han recibido el alta este martes al mediodía y las ha recogido en la clínica una amiga, que las ha ayudado a montarse en el coche.

La joven salía de la clínica con más dificultades para moverse y subirse al coche que Olga. Ambas aseguran que la operación ha ido «bien». Aún así, Rocío pide que le dejen espacio para poder moverse. «Con que me dejéis montarme en el coche porque no me puedo incorporar muy bien con eso me sirve…», le comentaba a una reportera.

A pesar de que necesita todavía tiempo para recuperarse, Rocío Flores ha confiado en todo momento en los médicos que le han operado: «Que va, no he sentido miedo en ningún momento, estoy en buenas manos. Siempre me he puesto en buenas manos», ha declarado rotunda y convencida de que ha hecho lo mejor.

Rocío Flores tiene dificultad a la hora de moverse al salir de la clínica

Vídeo: Europa Press.

Olga, por su parte, parecía estar mejor. De hecho, no aparentaba dificultad al caminar y tampoco mostraba un rostro dolorido. Además, se ha podido situar bien en el sillón trasero del coche que las ha recogido. La exmujer de Antonio David Flores ha preferido dejarle el sillón del copiloto a Rocío, que estaba más incómoda por los vendajes.

Pero, ¿a qué retoque estético se han sometido Olga y Rocío? Tal y como cuentan en la web de la clínica en la que se han operado, el deporte muchas veces no es suficiente para eliminar la grasa de ciertas partes de tu cuerpo. «Algunos depósitos de grasa localizada son difíciles de eliminar incluso para las personas más deportistas y por ello, muchos de nuestros pacientes deciden recurrir a una liposucción o lipoescultura para deshacerse de ellos», empieza diciendo.

Se han sometido a una liposucción de cara a los meses de verano

«La liposucción permite tratar zonas específicas del cuerpo, reduciendo el volumen de caderas, glúteos o abdomen para alcanzar los resultados deseados por el paciente. Actualmente, existen diversas técnicas para llevar a cabo este tratamiento», terminan detallando en la web de la clínica. Olga y Rocío se han hecho este retoque para lucir una figura espectacular el próximo verano. Ahora les toca recuperarse de esta operación. Aunque ingresaron este pasado lunes y han recibido el alta este martes al mediodía, ahora les espera unas semanas duras con vendajes y fajas.

Antonio David Flores acudía a verlas el lunes por la tarde

El padre de Rocío Flores acudía este pasado lunes a verlas a la clínica. Al salir, el ex Guardia Civil no dudaba en contar a la prensa cómo estaban: «Están fenomenal, ha salido todo bien. Van a pasar unos días en la clínica por protocolo. Están bien, están tranquilas. Pasarán unas horas hasta que puedan caminar. No sé más nada», decía.

