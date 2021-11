Aunque durante semanas Olga Moreno ha sido protagonista indiscutible de la crónica social por su separación de Antonio David Flores, ella ha optado por guardar silencio. Siempre discreta, continúa manteniéndose en un segundo plano y alejada de los focos de la televisión. Aunque fueron muchos los que dudaron de su amistad, la empresaria se ha reunido con Marta López. Una buena conexión que ambas forjaron durante su paso por la última edición de ‘Supervivientes’.

«Sabes que te quiero», han sido las palabras que la colaboradora le ha dedicado a su amiga en su perfil de Instagram. Ha acompañado este mensaje de una instantánea en la que se muestra muy cómplice. Sostiene dulcemente su mano mientras le da un beso en la mejilla. Tras un tiempo convulso, Olga Moreno se deja ver sonriente y feliz de reencontrarse con su amiga. No estaban solas. Alejandro Albalá también les ha acompañado en esta última cita. Seguro que habrán tenido tiempo de ponerse al día y compartir muchas confidencias, entre ellas, la sonada separación de la ganadora de ‘Supervivientes’. Una noticia que ha dejado a muchos sin palabras, también a su círculo de amistades.

Según reveló recientemente Marta López en ‘Sálvame’ no era conocedora del mal momento que atravesaba el matrimonio de su amiga. «Tenían problemas y a mí no me lo había contado. Creo que ella ha vivido engañada». Asimismo hizo hincapié en que la participación de la sevillana en ‘Supervivientes’ pudo ser un punto de inflexión en su vida. «A veces en un reality te cambia la mentalidad. Te crees que no puedes sin vivir con una persona y a lo mejor después de estar cuatro meses fuera se da cuenta de que puede vivir sin Antonio David, que hay vida más allá».

Marta López recalcaba que siempre creyó que su amiga estaba enamorada aunque también la veía con ciertos «miedos e inseguridades». Por el momento, prefiere mantenerse en un discreto segundo plano y no tiene pensado estrenarse como colaboradora de televisión. «La han llamado de muchos programas y de muchos sitios y siempre ha dicho que no».

Una nueva etapa

Totalmente centrada en sus negocios y en su pequeña Lola, la sevillana vive la que parece ser una nueva etapa en su vida. Tanto el ex Guardia Civil como ella coinciden en continuar teniendo una buena sintonía y seguir siendo una familia unida. Algo que ya confirmó Rocío Flores delante de los focos. De momento la expareja reside bajo el mismo techo, están compartiendo el domicilio en el que han vivido durante los últimos años en Málaga junto a la única hija que tienen en común. Lo que demuestra que la relación es buena. Hace unos días se dejaban ver durante una concentración de la ‘Marea Azul’, pero evitaban posar juntos.

Olga Moreno se está refugiando en los suyos. Una persona que está muy cerca de ella es Rocío Flores. La joven ha dejado constancia que pase lo que pase seguirán siendo una familia unida.