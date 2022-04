Desde que SEMANA publicase en portada las fotos más buscadas de Antonio David Flores y Marta Riesco disfrutando de una velada como pareja, la colaboradora de Mediaset se ha sentido liberada. Ahora no teme hablar abiertamente de lo enamorada que está del malagueño y en sus recurrentes visitas a los platós de Telecinco proclama a los cuatro vientos su amor por su novio.

En las últimas horas, las cámaras de televisión han sido testigos de los testimonios que ha dado la periodista sobre su idilio con el que fuera Guardia Civil. Por fin se ha liberado de las cadenas que le impedían mostrar su afecto en público. Ya no piensa esconderse. Todo lo contrario: apuesta firmemente por sus sentimientos. Va hasta el final. Hasta sueña con una boda con el ex de Olga Moreno. A Marta no hay quien la pare en esta nueva etapa que afronta con especial ilusión. «El amor sienta bien a todos. Era el paso que teníamos que dar, hemos estado intentando evitar ciertas cosas, él también tenía que solucionar sus cosas y hacer el menos daño posible. Estoy contenta con las fotos«, ha dicho de las imágenes que publica SEMANA. Pero, ¿qué piensa Olga de todo esto? ¿Cómo está viviendo el aluvión de noticias sobre el que ha sido su pareja durante los últimos 20 años?

Olga Moreno responde tras la portada de SEMANA con las fotos de Antonio David y Marta juntos

La sevillana se ha mantenido en silencio desde que se destapó la relación de Antonio David con la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’. Pero este viernes ha optado por no callarse. Sus declaraciones han sido escuetas, pero lo suficientemente contundentes. A buen entendedor, pocas palabras bastan. ¡No se pierda el vídeo para escuchar las palabras de la empresaria cuando le preguntan por la nueva ilusión de Antonio David!

«Solo voy a decir que yo nunca miento y que nunca he mentido». Con estas dos frases, Olga Moreno se pronuncia sobre Marta Riesco. Ella ha gritado al mundo que está feliz con el reportaje exclusivo de SEMANA. Después de cinco meses evitando ser fotografiada con Antonio David, ahora agradece que esas imágenes hayan salido a la luz. «Estoy súper liberada, súper feliz para todo lo que me viene. La suerte que he tenido es que he tenido tres meses para superar todo esto. Cada paso que dé se va a criticar, así que es mejor seguir adelante sin que importe nada más», ha confesado en el plató de ‘Ya son las ocho’.

Riesco se ha sincerado sobre sus sentimientos. Lo ha pasado mal al ocultar su idilio porque ambos querían «respetar a unas partes que tenían un dolor». Pero ya no hay motivos para seguir escondiéndose. «Ha sido un comienzo turbulento, estoy en un momento increíble, sigo profundamente enamorada. Solo cambiaron las circunstancias…han sido momentos muy difíciles», ha manifestado.

«Estamos enamoradísimos», confiesa Marta Riesco

«Estoy fenomenal, ahora estoy yendo a terapia. Contra todo pronóstico estamos súper felices, estamos enamoradísimos». Tanto ella como su familia son conscientes de que su imagen pública está manchada tras la docuserie de Rocío Carrasco, pero están seguros de que su historia de amor tiene futuro. «Él tenía un una imagen publica muy dañada, yo sé de quien me he enamorado y mi madre también», ha asegurado. Cabe recordar que cuando salió a la luz su relación sentimental se comentó que la madre de Marta no aprobaba este nuevo romance con el que fuera yerno de Rocío Jurado.

Marta ha dejado claro que los problemas económicos de Antonio David son circunstancias que no le afectan en absoluto. «Él aporta lo que puede, lo que hace, lo que quiere y yo estoy feliz», ha confesado. El dinero no es algo que le preocupe. En cambio, sí le gustaría tener buena relación con los hijos del malagueño, con los que aún no ha profundizado. Marta todavía no ha hablado con Rocío Flores, quien se ha negado a mantener una conversación con ella. «Estoy dispuesta a tener esa conversación… Ahora con el tiempo, que todo se empieza a tranquilizar, espero que ese teléfono se levante. Yo no la llamo porque quiero respetar sus tiempos«, ha dicho.

El mensaje de Marta Riesco a Rocío Flores: «Estoy aquí para cuando ella me necesite»

Incluso le ha mandado un mensaje para tender puentes con ella: «Solo tengo buenas palabras para ella, estoy aquí para cuando ella quiera, para cuando me necesite», le ha dicho a Sonsoles Ónega. «Estoy feliz y siento que no todo el mundo se alegre por mí. Estoy súper contenta. El amor es amor… El tiempo pondrá a todo el mundo en su sitio. Solo quiero decir que yo pienso de ella cosas maravillosas y espero que ella reme a favor y recordar que el amor nunca es algo malo».

En la actualidad, Marta Riesco y Olga Moreno ya viven juntos en el piso que ella se alquiló a las afueras de Madrid, tal y como la propia Marta Riesco ha confirmado. De Olga Moreno se ha limitado a decir que ella no es la culpable del fin de su matrimonio: «Cuando una pareja se rompe no es por nadie, es porque esa relación no está bien».

