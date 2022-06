Olga Moreno ya no se esconde. Después de estar un tiempo completamente alejada de los focos, sin acudir a ningún plató de televisión y completamente alejada del mundo de la farándula, la sevillana ha vuelto para quedarse. Su primer paso fue en SEMANA, cuando concedió una sincera entrevista donde habló largo y tendido sobre su ruptura con Antonio David Flores. Y durante los últimos días, sus apariciones han sido cada vez más frecuentes. En el plató de ‘Déjate Querer’, como colaboradora en ‘Supervivientes’ o como invitada estrella en una de las fiestas de la noche madrileña. Olga Moreno no se ha querido perder la inauguración de la terraza del hotel Bless de Madrid, que ha tenido lugar este miércoles en la tarde. A pesar de que no aparecía en la convocatoria, la ex de Antonio David Flores ha sorprendido a todos haciendo su entrada a las instalaciones del exclusivo hotel.

Olga Moreno ha sorprendido a todos los asistentes al aparecer por sorpresa en dicho evento. Ataviada con un mini vestido color champán, con fruncidos, escote en forma de corazón y una blazer colocada sobre los hombros, ha acaparado todas las miradas. La sevillana estaba radiante y dispuesta a romper corazones. Y es que tal y como ella misma ha confesado en conversación con SEMANA esta misma tarde, está abierta al amor. Olga Moreno habla de cómo está su corazón, del verano y de sus planes profesionales. Puedes escuchar las declaraciones íntegras en el siguiente vídeo. ¡No te lo pierdas y dale al play!

Vídeo: SEMANA