La mujer de Antonio David ha hablado de su relación con el andaluz en ‘Ahora, Olga’.

Para Olga Moreno, Fidel Albiac es persona non grata. Es algo sobre lo que ha hablado este miércoles en el especial que Telecinco ha emitido para que responda públicamente a Rocío Carrasco en televisión. La mujer de Antonio David Flores ha recordado que no traga al marido de la colaboradora.

En su entrevista en televisión, la sevillana ha repasado uno de los episodios más polémicos de la docuserie. Uno de los puntos calientes -y del que tanto se ha hablado- del polémico programa de Rociíto se produce durante el ingreso hospitalario de David. Según la hija de Rocío Carrasco, cuando entró en la habitación, su hijo le dijo: «Sabía que tú venías». Luego, el niño se dirigía a su padre y le comentaba: «¿Ves como mi madre sí venía? Que me habíais dicho todo que mi madre no iba a venir». Para la colaboradora de ‘Sálvame’ fue un momento amargo: «Se me saltaron las lágrimas y me dieron ganas de romperle al cabeza a alguien. Eso no se hace aunque su madre fuera la tía más perra y más hija de puta del universo. Yo no lo he hecho con su padre».

«Nunca lo saludaría»

En la narración de la madrileña, esta cuenta que Olga saludó de manera muy cariñosa a Fidel Albiac. Como si fueran amigos de toda la vida. La aludida ha negado la mayor: «Eso es mentira», ha sentenciado. Y es que, según ha explicado, nunca se levantaría de forma efusiva a recibir a Fidel Albiac: “Nunca lo haría y tengo mis motivos”.

Son razones en las que no ha querido ahondar. En cambio, sí ha destacado todo lo que sucedió mientras David estuvo en el hospital. Al recordar aquellos días en los que el hijo menor del malagueño permaneció ingresado en un centro sanitario ha negado que las cosas sucedieran tal y como ha relatado Rocío Carrasco.

«Le dije al niño: Anda, David, que ha venido tu madre. ¡Qué alegría! A los cinco o diez minutos (Antonio David) se metió en el baño. A los dos segundos salió y reaccionó exactamente igual que yo: ¡Anda, que ha venido tu madre! Cuando llega su madre estoy encantada de que llegue su madre», ha sido su versión.

Olga Moreno: «Rocío Flores sufrió porque no estaba en el hospital con su hermano»

«Lo único que he hecho es cuidar de sus hijos, que no son míos. No te lo voy a consentir y no tengo nada más que decir, sobre todo por tu hijo. Soy la más buena del mundo. ¿No puede pensar que la mujer de su marido está cuidando de su hijo porque tiene una neumonía y nos daba miedo», ha relatado. «Su hija sufrió mucho porque su madre no estaba en el hospital con su hermano».

En aquel encuentro en una habitación de hospital, Olga quiso hablar con Rocío Carrasco. «Intenté hablar con ella. Salgo a la terraza a hablar con ella y le digo: ‘No veo normal que no vayan a una playa. Necesitan ir con su madre a una playa, a un cine… Una serie de cosas que no eran así. Necesitan tiempo con su madre, que estén con su madre. Después de eso no he vuelto a ver a Rocío», añadía. Y zanjaba: «Tengo la conciencia muy tranquila. Lo único que he hecho es querer a esos niños. Me hubiese encantado que esa madre hubiese estado siempre ahí. Si necesita mi ayuda con los niños, aquí me tiene».