Olga Moreno ha tomado la decisión de estrenarse en Instagram. La ex de Antonio David Flores ya tenía una cuenta, pero estaba vinculada a la tienda que regenta en Málaga. Ahora ha abierto un perfil personal en el que promete contar mucha cosas. La primera imagen que ha compartido es significativa, en la que aparece junto a Rocío Flores. Precisamente ha sido la joven quien ha promocionado esta nueva cuenta a través de sus redes animando a sus fans a que la sigan.

«Por fin me he decidido a tener mi Instagram personal. Espero que me sigáis, mi club, mis niñas… Aquí me tenéis. Espero subir muchas cositas para que me tengáis presente», ha afirmado la sevillana en una historia que ha compartido este mismo domingo. Ya ha publicado dos ‘post’ en los que ha detallado un relajado domingo por Madrid en compañía de Rocío Flores. Su éxito está siendo rotundo. En poco más de una hora ha superado los 19 mil seguidores. Así que la que fuera ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’ apunta maneras para convertirse en una próxima ‘influencer’.

La nueva vida de Olga Moreno

El pasado mes de octubre la empresaria y Antonio David Flores confirmaban que se separaban. Una ruptura que pilló a muchos por sorpresa ya que llevaban 21 años juntos en los que habían superado distintas adversidades. Olga Moreno está iniciando una nueva vida y siempre ha presumido de mantener una excelente relación con Rocío Flores. Desde que saliera de su primera y gran aventura televisiva en el reality más extremo de Mediaset, ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano a pesar de haber tenido distintas ofertas para colaborar en televisión.

Ahora nos sorprende abriendo su perfil personal de Instagram. Su ex también se ha volcado en las redes para redirigir su trayectoria profesional. Cuando se le cerraron las puertas de la televisión, a consecuencia del documental de Rocío Carrasco, creó un canal de YouTube. A través del mismo está realizando distintos directos, muchos de ellos están dedicados a ‘Sálvame’ o Rocío Carrasco.

Durante una de sus últimas intervenciones, el ex Guardia Civil habló del momento en el que Rocío Flores intentó participar en el documental de su madre, pero no le dejaron desde Mediaset. Él ha negado que su hija estuviera alterada y ha señalado que lo único que deseaba la joven era tender puentes. «Dijisteis que el tono de mi hija era de una persona que estaba alterada y que por eso no la dejabais pasar en directo al programa. Mentisteis hace un año y no habéis dicho la verdad, como de costumbre. El tono de mi hija fue conciliador en esa llamada contigo. Pero, obviamente, no os interesaba que Rocío Flores entrase en directo para tender puentes con su madre», ha afirmado.