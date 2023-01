El recién estrenado 2023 podría ser una época de importantes cambios para Olga Moreno. Las últimas informaciones aseguran que la empresaria estaría planeando un giro radical en su vida. Dejar la ciudad en la que vive, Málaga, para iniciar una nueva etapa en la capital junto a su actual pareja, Agustín Etienne.

«Se va a vivir definitivamente a Madrid. Va a dejar su piso de alquiler en Málaga y tiene intención de romper con todo el pasado», afirmaba el periodista Saúl Ortiz en el programa ‘Fiesta’. El espacio de Telecinco añadía que la sevillana lleva tiempo sin estar al cien por cien en la tienda de ropa que regenta. «Hace semanas que no se la ve aparecer en el negocio». Sus planes pasarían por mudarse definitivamente a la capital. Desde que se convirtiera en ganadora de ‘Supervivientes‘ siempre ha estado tentado a trabajar en televisión. Ofertas que ha declinado en más de una ocasión. Ahora podría estar replanteándose esta posibilidad para afrontar nuevos retos profesionales.

La relación entre Olga Moreno y Rocío Flores

Aunque Olga Moreno siempre ha sido un pilar en la vida de Rocío Flores, la relación entre ambas no atraviesa su mejor momento. Algo que ambas han confirmado. «Olga es una persona muy importante en mi vida y como en todas las familias se pasan por altibajos. Pero ella es la madre de mi hermana y para mí la familia siempre es lo primero», afirmaba la primogénita de Antonio David Flores el pasado mes de noviembre.

Sin embargo, parece que ninguna de las dos está sabiendo reconducir la situación y retomar la estrecha relación que tuvieron en el pasado. El distanciamiento se produjo a raíz del romance de la empresaria con Agustín Etienne. «No es la primera vez que se enfada conmigo. Sé que hablaremos, pasa en todas las familias… No he hecho daño a nadie, no estoy haciendo el mal», afirmaba Olga Moreno durante una entrevista en el ‘Programa de Ana Rosa’. Mientras que la joven subrayaba que si ella era feliz con el que había sido su representante «todos felices». También desmentía que su relación profesional con él se rompiera por su nuevo romance. «Se acaba con él por unas cosas, temas laborales, no es nada personal. Quién no lo entienda es que no me ha preguntado», explicaba.