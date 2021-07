La concursante se ha venido abajo al recordar el infierno que ha vivido por las batallas judiciales que tanto ella como su marido tienen contra la hija de Rocío Jurado.

Melyssa Pinto, Gianmarco Onesti o Olga Moreno, uno de ellos se convertirá en el ganador de ‘Supervivientes 2021’. A la espera de que conozcamos quién será el concursante que reciba el cheque de 200.000 euros, el programa de Telecinco ha emitido los últimos vídeos de los supervivientes en Honduras. En ellos, hemos podido ver a la mujer de Antonio David Flores completamente abatida tras leer una carta de apoyo de Marta López y al pensar en lo que le espera fuera del concurso. La empresaria se ha venido abajo y, entre lágrimas, ha relatado el infierno por el que ha pasado a raíz de los continuas batallas judiciales que tanto ella como su marido han protagonizado con Rocío Carrasco.

Aunque se siente más fuerte que antes, lo cierto es que poder leer las sentidas palabras de apoyo que le dedicaba Marta López hace unos días servían para que Olga Moreno se viniera abajo al pensar en qué se iba a encontrar en su vuelta a la realidad. «Me viene otra faceta también fuerte y me dirá que luche. Ya sabes la realidad. (Antonio David Flores) es un padre ejemplar y Marta lo sabe. Hemos sufrido tanto para que esos niños estén bien. Para nosotros hubiese sido más fácil llevarnos todos bien y que no hubiera sido tan complicado», comenzaba a decír a lágrima viva.

Tras esto, la concursante echaba la vista atrás y reconocía que durante todos estos años tanto ella como su marido se habían dedicado a criar a Rocío y David Flores «sin rencor y sin odio». «Lo hemos hecho lo mejor posible, se nos ha hecho tan duro todos estos años, tan difíciles«, indicaba. No contenta con esto, Olga Moreno hacía referencia a los altibajos que ha tenido el excolaboradora de ‘Sálvame’ en los últimos años a raíz de las continuas batallas judiciales contra Rocío Carrasco. «Lo que ha sufrido mi marido y lo que ha luchado… no sabe nadie lo que ha llorado ese hombre… No podemos decir nada, no podemos hablar», decía completamente afectada.

Su paso por el reality de aventuras le ha servido para crecer personalmente. Olga Moreno tiene claro que regresa a Madrid más fuerte que antes y dispuesta a sacar a los suyos adelante. «No voy a dejar que nadie pisotee a mi gente. Tres meses y medio tragándomelo todo. Perdóname David, necesitaba soltarlo, necesitaba desahogarme», finalizaba.

Olga Moreno, harta de las injusticias

No es la primera vez que la concursante hace referencia a la hija de Rocío Jurado en Honduras, algo que ha provocado que sus defensores en plató, Rocío Flores y Gloria Camila, criticasen su actitud. Hace unas semanas, la empresaria pensaba en la repercusión que estaría teniendo ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y reconocía que llegaría el momento en el que estarían bien. «Ella es la injusticia. Me siento egoísta por haberlos dejado solos porque ellos se apoyan mucho en mí. Ya está bien, se acabó el mal rollo, el estar callado. ¡Ya está bien! Me parece todo tan fuerte y surrealista», decía.