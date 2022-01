Olga Moreno y Antonio David Flores están separados y así lo confirmó el malagueño en el mes de octubre. Confesó que, aunque se llevaban bien, tras 20 años juntos habían tomado la decisión de romper, sin embargo, ella permaneció en silencio. Abría y cerraba su tienda en la Costa del Sol sin responder a ninguna de las preguntas de los periodistas en plena tormenta mediática. Dejó claro que no quería hacer ruido hasta que este martes ha publicado una frase con la que grita al mundo que ha pasado página. «La vida es un libro. Hay capítulos tristes, felices, aburridos y llenos de emoción… Pero si nunca pasas de página, nunca sabes qué te deparará el siguiente capítulo”, ha escrito. Aunque no ha mencionado a su ex, todas las miradas se han puesto en el guardia civil con el que, a pesar de su ruptura, sigue teniendo una buena relación.

Para Olga Moreno los últimos meses han sido especialmente complicados. A pesar de que ganó ‘Supervivientes’, su salida del concurso no estuvo exenta de polémica. Parecía en ese momento que todo marchaba bien con su marido, no obstante, meses después confirmaron una portada que anunciaba su separación. «Si tenían como objetivo hacer daño y destruir un matrimonio con sus mentiras lo han conseguido. Han hecho un destrozo en mi familia. Se ha hecho tantísimo daño a tantas personas…», dijo tras ser acusado de infiel. «Han hecho tanto daño que fui sincero cuando dije que todo eso había pasado factura y ha fracturado mi matrimonio», añadió. Los rumores sumados unas constantes críticas provocaron un bache en la pareja que no han podido superar a nivel sentimental. Lo que sí mantienen es una excelente relación que se demuestra con que, a día de hoy, ambos residan en la misma casa en Málaga. Aunque Antonio David viaja continuamente a la capital para reunirse con sus abogados, siempre termina volviendo a su refugio con la que ha sido su familia.

La propia Rocío Flores lo confirmaba hace tan solo unos días. Insistió de nuevo en la exquisita relación que tenían Olga y su padre, buena prueba de ello, que pasaran parte de las fiestas juntos. «Hemos tenido la suerte de cenar todos juntos, el covid nos lo ha permitido. Hemos cenado en casa de mi padre y de Olga, mis tíos, mi abuela, mi padre, Olga y mis hermanos. No hubo tensión, esperaba que fuera completamente diferente. Al final la gente se separa no se tienen por qué llevar mal, si se quieren…Ellos quieren el bien para Lola y David y eso es respetable», dijo la joven en ‘El programa de Ana Rosa’ cuando le preguntaron por la Nochevieja.

