Un lunes más en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. La vuelta de Ana Rosa Quintana llegó con la entrevista de Ortega Cano, pero un nuevo personaje de actualidad se ha sentado con la presentadora de televisión. Después de la entrevista que ofreció SEMANA en exclusiva confirmando su relación con Agustín Etienne, Olga Moreno habla con Ana Rosa Quintana de todos los frentes que tiene abiertos. En este mismo medio publicamos las primeras imágenes de la sevillana junto a Agustín Etienne. Pero, ¿en qué punto está su relación?

La sevillana confiesa la feliz etapa que atraviesa a Ana Rosa Quintana

«Para mí es un placer y un honor estar aquí. Estoy bien, feliz. ¿Enamorada? En ello estoy. Estoy ilusionada, espero que dure toda la vida. He encontrado una persona que me hace feliz», ha empezado diciéndole a Ana Rosa Quintana sobre la nueva etapa que atraviesa. Lleva apenas unos meses saliendo con Agustín, su representante, y su felicidad la transmite a través de sus ojos.

En septiembre del año pasado rompía su relación después de 21 años de matrimonio con Antonio David Flores. Ahora ya ha empezado una nueva etapa en su vida y ha querido dejar claro que está superado: «La ruptura la he superado, me costó mucho. Yo creía que no iba a salir de ahí, pero aquí estoy feliz. Es complicado. Tenemos una niña pequeña, que es lo que más nos duele».

Lo más difícil de la separación fue contárselo a su hija

Ha querido revelar qué fue lo peor de la separación. Y no, no fue Marta Riesco, la periodista con la que su exmarido empezaba una nueva relación: «Lo peor fue contárselo a Lola. Para mí eso fue lo más duro de la separación». Y es que siempre han querido lo mejor para la hija que tienen en común y por ello se llevan bien».

No ha tenido reparo a la hora de contar en qué punto está su relación con el padre de su hija: «La relación con Antonio David es cordial, es buena. No lo veo, pero hablamos mucho», ha empezado diciendo. Además, ha querido dejar claro que no han tenido problemas a la hora de ponerse de acuerdo: su hija Lola está una semana con cada uno. Y junto a la pequeña está David, el hijo que Antonio David tuvo con Rocío Carrasco. «David y Lola están juntos. La semana que me toca Lola, también me toca David. Mientras pueda… Son 22 años con él. David es feliz con su hermana, es feliz conmigo… El padre si ve que es feliz, vamos a seguir igual».