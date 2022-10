La relación de Olga Moreno y Agustín Etienne va como la seda. La ex de Antonio David Flores lo reconoció en exclusiva a SEMANA: está ilusionada y feliz junto a su representante. La sevillana y el argentino están tan a gusto juntos que se han escapado a Formentera para disfrutar de una escapada romántica. Allí se han dejado ver en locales de moda, como restaurantes y terrazas, y han disfrutado de las playas más bonitas de la isla. Allí se han alojado en un conocido hotel de cinco estrellas, en el que es posible dormir desde 220 euros la noche si se elige la habitación más sencilla.

Ha sido Agustín el que ha compartido imágenes de este viaje a la isla balear, en el que han disfrutado de una pasión en común: la gastronomía. También se lo han pasado bien al ritmo de la música de Aretha Franklin, tal y como recogen las instantáneas que el exmánager de Belén Esteban ha subido a su perfil de Instagram. Buena música y flores frescas forman parte del álbum de viaje que se pueden ver en las plataformas digitales.

No cabe duda de que el idilio va viento en popa. Hace tan solo unos días, la empresaria se sinceró en SEMANA y reconoció que su representante «le encanta»: «Lo conocía como profesional, pero personalmente, tras haber mantenido muchas conversaciones con Agustín, me he encontrado con un tío excelente, maravilloso. Es muy atento, educado, viste muy bien y siempre huele de maravilla. Es lo que toda mujer espera y me hace feliz». De este modo confirmó que los rumores sobre su noviazgo eran ciertos y que está contenta con el giro que ha dado su vida.

El rostro de Olga Moreno refleja que está bien con el agente de famosos. Se conocieron hace tiempo, y lo suyo empezó como una amistad. Poco a poco fueron intimando más, hasta que ella se lanzó a pedirle que salieran juntos, sin amigos. Y así surgió la chispa entre ellos. Eso sí, antes de que comenzara su relación, Olga Moreno le advirtió que nada iba a ser fácil, pero él no se mostró preocupado.

«Se lo he dicho por activa y por pasiva: que no sabe dónde se mete. Pero si a él le compensa esta felicidad pues mira, un puntito más que suma, una cosita más que me enamora», explicó en esta revista. Aquella primera cita a solas marcó un antes y un después entre ellos. Desde aquel momento su relación profesional se ha convertido en lo que podría ser una historia de amor para siempre. Olga no niega que le encantaría que este romance durara «para toda la vida». Etienne, por su parte, no oculta que está encantado con Olga y, al igual que ella, apuesta al 100% por lo que están creando y viviendo juntos.