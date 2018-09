11 ¿Desea a otro hombre que no es su marido?

Nuria Roca no tiene problemas en hablar sobre si alguna vez ha deseado a otro hombre que no sea Juan del Val: “No tengo por qué decírselo. Las personas están vivas y el que no haya deseado está muerto. Y mi pareja no es más abierta que la de cualquiera que no sepa que lo es… A mí se me puede cruzar cualquiera. De hecho, mi relación surge de un cruce de miradas. Las parejas en 20 años evolucionan, tienen crisis… y cada uno tiene su librito y ahí no puede entrar nadie”, sentencia.