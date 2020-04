Este domingo fue el primer día que los niños de hasta 14 años podían salir a la calle después de 45 días de encierro en casa. Eso sí, había marcadas unas normas que muchos españoles se saltaron y que el mismo domingo en la noches se convirtió en Trending Topic en Twitter debido a que muchos españoles se saltaron las normas y las calles estaban repletas de personas. Una de las que ha recibido muchas críticas ha sido la presentadora Nuria Roca.

La publicación de Nuria Roca que ha levantado la polémica

La presentadora presumió orgullosa en las redes sociales de su primer paseo en familia junto a sus tres hijos, Pau, Juan y Olivia, fruto de su relación con Juan del Val. «Después de 46 días nuestra primera salida no ha podido tener más glamour!⛽️🤦🏻‍♀️😂🌸💖», escribió en una publicación junto a varias fotografías de ese momento tan especial que estábamos esperando todos. El problema ha llegado cuando nos hemos dado cuenta que la mayor de sus hijos tenía 17 años, una edad que no está incluida en la permisión del Gobierno para la salida de los niños.

Tras todas las críticas que ha recibido, Nuria Roca ha querido explicarse y contar su verdad sobre lo ocurrido: «No tengo ninguna necesidad y menos obligación alguna de dar explicaciones pero me apetece mucho sacar los colores a todos esos

“POLICÍAS DE BALCÓN” que andan sueltos por aquí…», ha comenzado diciendo. «Tengo dos hijos menores de 14 años y otro de 17. Un adulto debe acompañar a sus hijos menores durante el paseo. El menor, de 17, está sacando a las perras como todos los días. Cuál es el problema? Ahhhhh ya veo, que han tenido la osadía de sentarse un segundo en el suelo, verdad? Aaaahhh no, espera, que se han tomado un helado!», añadía.

«Para, para, se puede fumar 🚬 por la calle, pero no puedes tomarte una pirueta🍭???

Va, hombre, va… seamos sensatos y no os pongáis en ridículo vosotros mismos.

Afortunadamente la mayoría lo entiende, y se ríe, y alucina… y los otros, “los POLICÍAS DE BALCÓN”, hacéroslo mirar un poquito y disfrutad más de la vida, la vuestra, no la de los demás… así, como consejo… en general», ha continuado explicando. Y ha querido sentenciar su publicación con un contundente mensaje: «Pero bueno, está bien pasar un ratito polemizando, que tenemos mucho tiempo libre, eso parece».

Estos son algunas de las críticas que ha recibido Nuria Roca

A pesar de la explicación de Nuria Roca, sus seguidores todavía no están convencidos. Y es que existen límites a la hora de salir a la calle, pero también «vacíos» que desconocemos si se pueden llevar a cabo o no. Como es el hecho de Nuria Roca y que ella salga con los menores y el mayor con el perrito.

Estos han sido algunos de los comentarios que ha recibido la presentadora alrededor de esta polémica: «Pero a ver, perdona que te diga pero tu hijo de 17 con los perros no puede estar tan cerca de los otros pequeños en la calle. No lo digo yo lo dice la ley. Y seguramente habréis salido todos juntos, cosa que tampoco se puede hacer. En fin, mal ejemplo», «Has tenido mucho glamour pero has hecho cosas que se recomendaba no hacer , entre ellas comer , puede ser que no te guste leerlo pero es el riesgo de publicar , creo que dado al volumen de gente que os sigue deberíais de dar ejemplo» o «Mucho glamour pero lo habéis hecho mal y punto» son algunos de los comentarios que ha recibido.

Responsabilidad ante esta emergencia sanitaria

Una posible de Nuria Roca también quiso echarse el cable a la presentadora y envió este mensaje: «Buenas tardes. Es la primera vez que escribo por aqui, pero con lo de hoy no puedo. Soy sanitaria, madre, he sufrido una pérdida muy cercana por este virus y hoy he descubierto con agrado que también soy vecina de Nuria. No la he saludado para respetar su momento familiar.He coincidido con ellos en la gasolinera y he podido presenciar todo. Tanto sus hijos como ella han respetado la distancia de seguridad, han hecho compra y han disfrutado del momento que estábamos esperando todos. A todos aquellos que la habéis visto como yo, se os ha olvidado comentar los matrimonios que paseaban con sus hijos, los que comían el pan recién comprado y daban un poco a sus hijos…. Por favor, déjenos de hacer daño gratuitamente», ha dicho.

Aún así, tan solo queremos hacer un llamamiento a que todos seamos responsables en estos momentos tan complicados a los que no estamos enfrentando y que evitamos en la medida de lo posible salir todos de casa a la vez, ya que hay que evitar las aglomeraciones. Además, hay que tener en cuenta que si la curva sigue mejorando, este 2 de mayo el Gobierno estudia que los adultos podamos salir a dar breves paseos y hacer deporte de manera individual.