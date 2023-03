Nuria Roca: "Cumplir 50 fue duro, hubo un antes y un después"

5 de 6

Has escrito cuatro libros. ¿Entra en tus planes volver a escribir otro?

Me encantaría y además sé lo que quiero contar, lo tengo clarísimo. Está ahí latente, pero para eso como para todo, si no le puedes dedicar el cien por cien, mejor páusalo. Yo soy muy cerebral en estas cosas. Bueno, más bien soy realista. Pero también soy muy cabezona, por eso, dentro de mis posibilidades, hago lo que me da la gana.

Alguna vez te has planteado que habría pasado si en vez de elegir este camino hubieras seguido con la Arquitectura Técnica, que es lo que estudiaste.

Pues no, para nada. Porque, además, y esto me ha costado muchos años verbalizarlo, ese no era mi lugar. A ver, si no conoces otra cosa, y sabiendo lo optimista y positiva que soy, lo habría disfrutado. Pero ahora me resulta algo impensable, inimaginable, no tiene nada que ver conmigo. Estoy muy feliz donde estoy.