«Estoy bien y en casa recuperándome de una infección un poco más fuerte de lo normal», ha explicado a través de su perfil de Instagram.

Nuria Roca ya se recupera en casa tras su paso por el hospital. La actriz y presentadora ha querido agradecer las muestras de cariño que ha recibido desde que revelara que una dolencia le había hecho suspender las funciones que tenía previstas para este mismo fin de semanas. Ahora ha revelado a qué se ha debido su ingreso.

«Estoy bien y en casa recuperándome de una infección un poco más fuerte de lo normal, nada grave, de verdad…», ha contado a través de su cuenta de Instagram. Bromeaba con que este mismo domingo se iba a ir a comer una paella: «Eso seguro que me recupera». Añadía que cuando contó que estaba en el hospital tan solo quería «agradecer al equipo de teatro su entrega y al público su incondicionalidad, pero quizá parecía más alarmante que otra cosa».

Finalmente, Nuria Roca ya está cargando las pilas al calor de su hogar y arropada por los suyos. Era este mismo sábado cuando sus seguidores mostraron su preocupación tras publicar una imagen en la que se la veía descansando en la camilla en pijama y con una vía en la mano. Reconocía que había tenido una semana un «tanto complicada» y que la «fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado… pensé que aguantaba pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana…». Evitaba, entonces, entrar en detalles sobre lo que le ocurría.

La actriz y presentadora también ha aprovechado para mostrar su pesar por haber tenido que suspender las funciones previstas tanto en La Palma como en Tenerife. «Pediros disculpas a todos los que teníais ya vuestra entrada. En breve estamos por allí para devolveros con creces la usencia y agradeceros la comprensión».

Un contratiempo

Nuria Roca tenía previsto estrenar la obra de teatro ‘La Gran Depresión’ este fin de semana en las islas Canarias. Iba a actuar en el Teatro Circo de Marte de La Palma, en el Auditorio Capitol de Tacoronte y en el Centro Cultura de Adeje donde el equipo había conseguido llenar las salas. El viernes saltaba la noticia de que se posponían por un problema de salud de unas de las actrices protagonistas, sin entrar en más detalles.

Por el momento, siguen programados las obas prevista para el próximo sábado, 19 de junio, y domingo, 20. Parece que como ha comentado la actriz no se trata de nada grave y su evolución es favorable. En la comedia, que protagoniza junto a la actriz Antonia San Juan, ambas dan vida a dos mujeres de 50 años que durante un tiempo mantuvieron una estrecha amistad, pero la vida consiguió separarlas. Una obra, dirigida por Félix Sabroso, repleta de humor, donde se habla de la búsqueda de la amistad, de la madurez, de la soledad, del amor, del fracaso y, también, de los autoengaños.