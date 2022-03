Nuria Marín nunca ha ocultado que le gusta cuidarse. A sus 40 años, lleva una vida saludable y practica deporte regularmente para estar en forma. Sin embargo, no tiene un cuerpo perfecto. Como ella misma ha destacado en las redes sociales, su figura tiene sus más y sus menos. Para demostrarlo, ha subido a las redes sociales varias fotografías suyas en ropa interior con un texto breve, pero contundente. nunca ha ocultado que, lleva una vida saludable y practica deporte regularmente para estar en forma. Sin embargo, no tiene un cuerpo perfecto. Como ella misma ha destacado en las redes sociales, su figura tiene sus más y sus menos. Para demostrarlo,con un texto breve, pero contundente.

«Anatomía de Nuria. Con sus puntos fuertes y débiles. Sin trucos. Sin retoque. Tal cual. ¡Feliz día!», ha escrito en su perfil de Instagram, donde la siguen más de 173 mil seguidores. Allí se ha mostrado completamente al natural. Y a su legión de fans les ha encantado su iniciativa. En cuestión de minutos, su post ha sumado más de 9.000 ‘me gusta’.

Su publicación ha recibido todo tipo de mensajes y muestras de cariño. Anabel Pantoja, Laura Fa, Cristina Cifuentes o Laila Jiménez son algunas de las personalidades que han comentado la publicación. “¡Cañón!”, le ha escrito Mahi Masegosa, exconcursante de ‘Supervivientes 2019’. “Estupenda y divina con nuestros puntos fuertes y defectos. Así nos debemos querer. Sin compararnos y sin tratarnos mal. (Te diré que defectos yo no te veo, pero bueno…)”, añade la ‘coach’ de Telecinco, Cristina Soria.

La periodista reconoce que no ha sido fácil publicar sus imágenes ligera de ropa. «No sabéis lo que me ha costado subir esta foto. Se ven las estrías que me salieron en la adolescencia y no sé muy bien por qué, porque nunca sufrí grandes subidas ni bajadas de peso, pero ahí están», ha admitido. «Y el mollete de la cartuchera, que al menos ha bajado gracias al gym y a la dieta».

«Tengo arañas vasculares porque tengo malísima circulación»

«Y el mollete de la cartuchera, que al menos ha bajado gracias al gym y a la dieta», puntualiza en su publicación, donde cuenta sin pudor de sus ‘imperfecciones’: «También tengo arañas vasculares porque tengo malísima circulación, por eso evito ir muy apretada».

No es la primera vez que Núria Marín se muestra completamente al natural y enseña sin tapujos su cuerpo en las redes. El pasado 14 de febrero, con motivo de San Valentín, subía una instantánea en ropa interior. «Lo celebréis o no hoy es San Valentín, así que os doy todo mi amor punto love», decía en su posado encima de una cama de un hotel de Barcelona, la ciudad en la que vive en un lujoso ático con vistas al Parc de la Ciutadella junto a su pareja. «NOTA: las fotos NO están retocadas. Hay imperfecciones, sí, pero tras pensarlo mucho prefiero mostrar la verdad de lo que soy. Creo que os lo merecéis», añadía.

