Numerosas famosas se unen para encumbrar a Jessica Bueno y cargar contra Jota Peleteiro en esta viral publicación

Te mostramos los comentarios de famosos con Laura Matamoros o Raquel del Rosario para apoyar a Jessica Bueno tras el ataque de su ex, Jota Peleteiro.

"El jugador de fútbol Jota Peleteiro ha llamado a su exmujer Jessica Bueno mantenida. Lo ha hecho meses después de anunciar su separación y tras ver que ella estaba disfrutando en Euskadi sin los hijos de ambos y con otro hombre. Este ataque “gratuito”, esta violencia que se encarna en forma de intento de desacreditación, es una forma de disciplinar la conducta de las mujeres para que regresen al hogar, es decir, al sitio de la madre que no es otro que el de las mujeres sin deseos". Estas palabras del escritor Roy Galán en sus redes sociales han servido para remover conciencias. Solo unos días después de que Jota publicara un ataque directo a la madre de sus hijos, numerosos famosos han revelado su opinión en el universo 2.0. Elisabeth Reyes, Raquel del Rosario, Laura Matamoros, Marisa Martín Blázquez o incluso la propia Jessica Bueno han reaccionado a esta publicación.

Aunque la protagonista de esta historia no ha querido alimentar polémicas y únicamente ha reaccionado a la publicación con un corazón, otros rostros conocidos han ido un pasito más allá. Elisabeth Reyes ha posteado varios emojis de aplausos, con los que confirma que está profundamente de acuerdo, al igual que Laura Matamoros o la cantante Raquel del Rosario. Otras como la actriz Bárbara Goneaga se muestran tajantes y escriben "bravo, te aplaudo con las orejas" o Mónica Hoyos que dice "Bravo, totalmente correcto, las madres no pueden tener deseos e ilusiones… que le pasa a esta sociedad". Colaboradores de televisión como Marisa Martín Blázquez se han mojado ovacionando unas letras que en cuestión de horas se han convertido en virales. "¡Te aplaudo muy fuerte! Y el ex de @jessica_bueno , con las palabras, –incluida la falta de ortografía– que le dedica, queda perfectamente retratado…¡Qué pena que siga habiendo personas que piensen y actúen así!", escribe la periodista.

Mujeres de futbolistas como Macarena Rodríguez, esposa de Lucas Vázquez, no solo han dado 'me gusta' a esta defensa pública hacia Jessica Bueno, sino que, además, han reaccionado con un corazón, lo que deja ver el sentir general de las redes sociales. De hecho, estos aplausos vienen de todos los sectores, pues otros como la cantante Nuria Fergó deslizan que hay algunos "hombres que están muy mal acostumbrados". Comentarios a los que se suman otros de anónimos que cargan contra Jota Peleteiro, alabando especialmente otro fragmento del texto de Roy Galán. "Para que los hijos de J Peleteiro puedan llamarle papá, puedan reír y puedan enfadarse y decir Estrella y cantar , ha tenido que haber alguien a su lado mientras él jugaba al fútbol", apunta, una frase en la que se vuelve a tener en cuenta el papel de Jessica Bueno, quien ha seguido los pasos de Jota en su carrera como deportista allá donde ha ido.

Desde SEMANA nos hemos puesto en contacto con Legalitas para analizar el ataque público de Jota Peleteiro, un storie que publicó el pasado fin de semana en su cuenta de Instagram. "Por lo penal no hay viabilidad. Ella puede demandarle por derecho al honor, a la intimidad. Tiene que haber un daño, haber menoscabado la imagen de Jessica. Tendría que acreditar que hay prejuicio y que han existido comentarios ofensivos contra ella. Si no el que prospere una demanda es complicado", nos dice Cristina del Puerto, letrada de la asesoría legal.