Rosa Benito es uno de los rostros conocidos más habituales en televisión. Colabora en ‘Ya es mediodía’ y, además, ahora también en ‘Conexión Honduras‘, donde comenta el reality como exsuperviviente. Por ello, no suele extrañar cuando aparece en la pequeña pantalla, salvo este domingo, cuando acaparó todas las miradas por sus nuevos labios. La que fuera cuñada de Rocío Jurado luce ahora unos mucho más voluminosos, en especial, el labio superior. Sin poder evitar que su nuevo rostro fuera tendencia en Twitter, Rosa Benito se convirtió en la protagonista de la noche este domingo. Aunque ella todavía no ha aclarado qué se ha hecho, lo cierto es que muchos dan por hecho que se ha sometido a un nuevo retoque estético.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosa Benito (@rosapepioficial)

«¿Se ha puesto ácido hialurónico?», «¿Qué te has hecho?» u «Hoy te he visto exageradamente cambiada» son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en su última publicación. Con muchas dudas sobre la mesa, Rosa Benito ha dejado caer que este cambio podría deberse a un golpe, como en su día le sucedió durante su participación en la aventura selvática. Cabe recordar que en el año 2014, cuando ella acudió como visitante al palafito, patinó hasta romperse el labio y desplazarse un diente, lo que provocó en ella una gran hinchazón. «No perdió un diente, pero casi», dice una foto de entonces que ella misma ha reposteado en su red social de Instagram.

Solo habían pasado unos minutos este domingo cuando las redes sociales se convirtieron en un hervidero de mensajes comentando su nueva imagen. Aunque Rosa siempre ha sido una fiel defensora de no hacerse ningún retoque y de aceptarse en cada etapa vital, sí que ha explicado en televisión que ella se cuida la piel, en especial, intentando combatir el envejecimiento de la misma. «Yo me hago lo del plasma que para mí es lo más maravilloso. Son cosas tuyas que no tienen química ni nada y te deja la piel…», dijo refiriéndose a una técnica en la que se extrae la propia sangre del paciente para luego centrifugarla. Pero, ¿qué resultados se obtienen? Piel más tersa y joven, se elimina la flacidez, se disminuyen las arrugas y se aumenta la elasticidad, lo cual ha provocado que Rosa Benito luzca perfecta.

De lo que parece estar en contra es del botox, el cual ella cree que «te deja sin expresión», lo que hace pensar que Rosa Benito no ha acudido a este tratamiento para combatir al paso del tiempo. En otras ocasiones ha relatado los cambios que sí desearía, no obstante, se mostraba temerosa a dar el paso y ponerse en las manos de un experto. «A veces me miro en el espejo y digo mira yo qué mona estaría con esto así», dijo estirándose la piel, haciendo así referencia a diferentes tratamientos como los hilos tensores. «Las cejas me las tatué. Yo soy de la época de los 70 y… y era el hilito. Hay gente que le volvió a crecer y a mí por ejemplo nunca me ha crecido», comentó.