Este pasado martes, María Patiño declinaba la invitación de Jorge Javier Vázquez a ‘Sálvame’ tras cumplir esta con su hora en ‘Lemon Tea’, como se llama ahora la primera hora del programa de Telecinco. Ante la mirada de Terelu Campos, la presentadora de ‘Socialité’ contesta al presentador que no puede quedarse: «Me voy ahora a pincharme», contesta, levantando la duda de todos sus compañeros.

«Voy a pincharme la cara», le continúa diciendo. Jorge Javier Vázquez reprochaba en ese momento a María Patiño que aún no ha ido a verle al teatro. Esta le explicaba el motivo por el que no había podido ir y le recalca, de nuevo, que tiene una cita importante a la que asistir: «Voy el domingo a verte, pero con la cara pinchada ya».

Terelu Campos, consciente de todas las veces que su compañera acude a los centros de belleza para someterse a retoques estéticos, le hacía saber que no entendía por qué va. «¿Por qué te pinchas tanto? ¡Te la vas a estropear!», le hacía saber. Pero María prefiere ignorar los consejos y le contestaba: «Porque me la quiero pinchar».

Y unos minutos después de finalizar la emisión de ‘Lemon Tea’, María Patiño compartía un Stories en su perfil de Instagram desde la clínica a la que acudió a hacerse un retoque estético. «Y he cumplido con mi palabra. He venido corriendo a la clínica. Mañana veréis el resultado en ‘Lemon Tea'», escribía ella sembrando la duda.

Como ha hecho en más de una ocasión, la presentadora de televisión podría haberse sometido a un tratamiento de bótox para rejuvenecer su rostro. Sin embargo, su cebo al decir que se verá el resultado en televisión este miércoles ha sido muy cuestionado, ya que no se le ha visto mucho cambio. Esto podría ser debido a que el resultado se podrá ver de aquí a unos días, cuando haga efecto el tratamiento que se ha realizado en el rostro.

A pesar de que no se aprecia todavía mucho el cambio en su rostro, María Patiño no es la primera vez que se somete a un retoque estético. Ella se ha proclamado en más de una ocasión fan de los tratamientos para verse mejor. Uno de los últimos tratamientos a los que se ha sometido fue un Peeling Rejuvenecedor Facial, «un tratamiento no quirúrgico que elimina la parte del cutis dañado, consiguiendo una regeneración completa de la piel y una mayor luminosidad facial, algo que se va perdiendo con el paso de los años en el rostro», explicaban desde la

Si bien su aumento de pecho es más que evidente, años anteriores también se realizó una rinoplastia. Además de pasar por el quirófano para mejorar aquellas parte del cuerpo y el rostro con la que no se sentía cómoda, María también es fan confesa de tratamientos de medicina estética para conseguir una mejor imagen: como un lifting en las rodillas y en los mulos, o pinchazos de bótox y ácido hialurónico en la cara.