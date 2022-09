La semana pasada, José Ortega Cano paraba los pies de Ana María Aldón y le pedía en directo que volvieran a ser una familia por el bien del hijo que tienen en común. Aunque la diseñadora no daba su brazo a torcer, lo cierto es que esta semana se ha visto un acercamiento entre ambos, algo sobre lo que ha hablado este domingo en ‘Ya es verano’. Al margen de esto, lo cierto es que la colaboradora de televisión ha confesado que ahora tienen un nuevo problema en la pareja que ha surgido a raíz de que su hija haya hiciera unas demoledores declaraciones contra el diestro.

Ana María Aldón se ha llevado las manos a la cabeza después de ver que su hija no ha respetado la petición pública que hizo el pasado domingo de que esperaba que su familia no hablase y no entrase a una relación que eran de dos personas. Sin embargo, Gema Aldón no la ha cumplido y ha concedido una entrevista en la que le echa la culpa a Ortega Cano de la situación que está viviendo la diseñadora. «Ahora sí tenemos un problema, mi hija«, reconocía la colaboradora.

La mujer de José Ortega Cano insistía en que su hija no había vivido muchas situaciones y que no comparte con ella ningún detalle de su matrimonio para no intoxicarla. Por ello, se llevó una sorpresa al leer sus declaraciones, aunque sale en defensa de ella. «Tiene 27 años y toma sus decisiones, me puede perjudicar o no, molestar o no, pero ella toma sus decisiones», reflexiona.

La diseñadora reconoce que a su familia le duele ver todo lo que está pasando con Ortega Cano y cómo se ha entregado a la familia del diestro en todos estos años. «No me parece justo que le culpe», cuenta. Ahora bien, ha recordado cuando el sobrino nieto del diestro se sentó en ‘Viva la vida’ para arremeter contra ella, su marido no hizo nada y tan solo se dedicó a mandarle un beso a él y a su madre. «No teníamos que haber llegado a esto. Mi hija no se mete en el matrimonio porque mi hija no dice nada. Es mi hija y me ha hecho daño sin querer, un beso para ti y otro para tu madre (ella)», decía entre bromas.

Ortega Cano quiere ver su casa llena de gente

En su llamada en directo, José Ortega Cano insistía en que necesitan volver a ser una familia por el bien del hijo que tienen en común y le ha pedido a Ana María Aldón que tengan más comunicación y diálogo. Después de sus palabras, la diseñadora se quedaba sin palabras: «Me siento un poco ridícula. En algunos matrimonios es cosa de dos, en otros hay demasiada gente«. Un rotundo comentario en el que aprovechaba para echarle en cara a su marido que los miembros de su familia se metan de lleno en su relación. Al diestro no le gustaba la contestación de Ana María Aldón y le dejaba claro que a él le gustaba estar rodeado de buena compañía. «A mí me gusta ver mi casa con gente, estar con mi familia y compartir. Creo que la cogemos en un momento que todo es negativo, de la gente de alrededor. Prefiero estar acompañado que no solo», reflexionaba el padre de Gloria Camila Ortega.