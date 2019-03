Si algo ha caracterizado la carrera profesional de Makoke ha sido estar siempre pendiente de su físico. La ex mujer de Kiko Matamoros no descuida su imagen y por ello se ha sometido a un nuevo retoque estético. Lo ha hecho en la Clínica Bruselas, que a tantos famosos del panorama español ha servido, por ejemplo, a su ex Kiko. ¿A qué tratamiento se ha sometido Makoke? Pues a los hilos estimuladores de colágeno. Así define la técnica la clínica: “La aplicación de estos hilos, es una de las formas de levantar la piel suelta y darle grosor gracias a la formación de colágeno y la mejora de elastina”.

“A medida que envejecemos, los efectos de la gravedad se vuelven más notorios en nuestras caras, especialmente a medida que nuestra estructura de soporte facial se debilita y perdemos grasa en el rostro”, comenta la clínica sobre las personas que se deciden a someterse a dicho tratamiento. Según el centro médico, es una de las técnicas “favoritas” de Makoke.

La Clínica Bruselas fue también la encargada de realizar a Anita Matamoros, la hija de Makoke y Kiko, su reducción de pecho el pasado verano. Clínica de confianza, Makoke ha optado por este tratamiento de rápida ejecución con el fin de reafirmar los rasgos de su rostro. Actualmente, la ex de ‘Gran Hermano VIP’ mantiene una disputa pública con su ex marido, mientras no acaba de pronunciarse acerca de su romance con Tony Spina. “Un buen amigo”, ha insistido sobre su ex compañero en la casa de Guadalix de la Sierra. Lo cierto es que son varias las veces en las que Makoke y Spina han compartido bolo e incluso hotel, como señalan los medios de Telecinco. Con Anita Matamoros viviendo en Milán por sus estudios de moda, Spina ha pasado a ser el gran apoyo de Makoke.