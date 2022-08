Soraya Arnelas está teniendo un verano de lo más intenso entre conciertos, grabaciones y escapadas a su tierra, Extremadura. Hace unos días, la que fuera concursante de ‘OT‘ compartía en sus redes sociales una imagen en la que la veíamos grabando su próximo single. Una instantánea por la que muchos se han preguntado si esto supone una posible participación de la extremeña en la próxima edición del Benidorm Fest. SEMANA se ha puesto en contacto con la cantante para hablar de sus próximos proyectos profesionales y la posibilidad de verla en el programa de TVE.

A pesar de que es verano, Soraya no está de brazos cruzados. No para y cada semana tiene una nueva cita con su público. Entre concierto y concierto, la extremeña aprovecha para seguir trabajando en sus próximos temas. En estos días, la cantante cuenta a SEMANA que ha estado metida en el estudio grabando un nuevo videoclip y un single. «Saldrá ya de cara a septiembre. El single va a tener mucho nivel, la verdad. Estamos preparando nueva música. Después del verano toca seguir de cara a la época de invierno con nuevo single», nos indica.

Sobre este nuevo single, Soraya explica a SEMANA que se titula «Segunda parte» y tiene «tintes más bailongos». Se trata de una canción que está compuesta, entre otros, por Ander Pérez, autor de «Dime», el tema de Beth para Eurovisión. «Es un gran productor, un gran compositor», se deshace en halagos. Una unión que ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible participación de la extremeña en el Benidorm Fest, la preselección española para Eurovisión, después de que el compositor asegurara en sus redes sociales que tenía ya una propuesta lista para mandarla a Radio Televisión Española. Le preguntamos a Soraya si presentaría este tema al certamen y ni confirma ni desmiente, aunque se muestra abierta a la posibilidad de hacerlo. «No sabemos lo que puede pasar. Ya veremos… a ver qué pasa, a ver si os sorprendemos. No te he dicho que no, pero tampoco que sí. Lo voy a dejar ahí…», nos admite.

Le mostramos nuestra sorpresa ante dicha respuesta puesto que hace tan solo unas semanas se negaba por completo a volver a participar en el certamen musical europeo, así como en el Festival celebrado en la ciudad alicantina. Han sido muchas las ocasiones en las que ha manifestado que prefiere quedarse con el recuerdo de su experiencia en 2009 y dejarle el sitio a los demás. «Hay cosas que se deciden en un momento y se cierran puertas, pero hay veces que se abren«, reflexiona y deja claro a SEMANA que ya no piensa como antes. No se cierra en banda a participar. Está claro que ha habido un cambio de tercio en la cantante y está dispuesta a aprovechar todas las oportunidades que le surjan. Tal y como ella misma indicó a raíz de su paso por el ‘Sálvame Mediafest’.

La mejor embajadora de Extremadura

Este fin de semana, Soraya ha estado inmersa en sus conciertos por Extremadura, el viernes en Miajadas (Cáceres) y el sábado en Olivenza. Dos importantes citas en las que la cantante pone de relieve la importancia de apoyar a los pueblos de España. Especialmente, las zonas que han sido afectadas por los incendios. El pasado jueves, la artista visitaba Las Hurdes (Cáceres) y mostraba en sus redes sociales los puntos claves del pueblo para animar así a sus seguidores a visitarlo. «Es un paraíso natural«, contaba la interprete de «Te quiero a ti» a esta revista y nos explicaba la ruta que había hecho durante todo el día.