4 Ana Guerra habla de su vida, su paso por ‘OT’ y muchas cosas más

“Hace solo un año, mi sueño de dedicarme a la música se hizo realidad. Eso es lo más maravilloso que me ha pasado jamás. Pero también me da mucho vértigo. Por eso intento no olvidar nunca todo lo que he aprendido en el largo camino que me ha traído hasta aquí”, comienza diciendo en su libro.

Además, aprovecha las páginas de su primer libro para agradecer todo el apoyo que ha recibido durante todo este tiempo: “Y así es como nació este libro, para recordar cuáles son las cosas importantes de esta vida y para dar las gracias, con una sonrisa, a todas las personas que me han acompañado en este viaje”.