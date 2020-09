Joaquín Prat ha optado por un cambio en su rostro y ha sido en su regreso a la televisión tras sus vacaciones cuando lo ha mostrado.

Joaquín Prat ha regresado a ‘El programa del verano’ el 1 de septiembre, fecha que para muchos marca la vuelta al trabajo. Tocaba que el presentador volviera a la rutina tras unas intensas vacaciones y lo ha hecho, además de mucho más moreno y renovado, luciendo un look que no ha dejado indiferente a nadie. Ni para la audiencia ni tampoco para sus compañeros. El periodista ha optado esta época estival por surcar los mares en un yate por Ibiza y Formentera, con el fin de evitar contagios de coronavirus y desconectar por completo tras unos meses muy intensos por la pandemia. «Vengo oxidado por la sal del agua del mar», comentaba entre carcajadas. Tras ello sus compañeros bromeaban por la perilla por la que había apostado en esta temporada, un detalle capilar que todavía se desconoce si ha llegado para quedarse.

Mientras Patricia Pardo, copresentadora del espacio mientras que Ana Rosa Quintana está de vacaciones, le ha revelado ante todo el público su parecer sobre su nuevo e inesperado look. Después de que Joaquín Prat se anticipara a pedir disculpas si se trababa, la periodista daba su opinión sobre esta transformación física. “La perilla te queda muy bien, estás muy mono”, le decía la gallega, palabras a las que Joaquín respondía con ciertas dudas: “Ya veré si me afeito, me da pereza”. Después de este intercambio de opiniones, Patricia continuaba y carcajeaba sobre lo que podía pensar su jefa, Ana Rosa Quintana. Entre risas, Pardo ponía en duda lo que podía llegar a pensar la periodista sobre este cambio de look. “Te lo perdonamos una semana, no sé si Ana Rosa opinará lo mismo”, ha añadido Patricia.

Una incógnita que todavía no ha sido resuelta y sobre la que no tiene Joaquín que debatirá con Ana Rosa cuando está se incorpore de nuevo. «Se lo tendré que preguntar a la jefa”, apuntaba Joaquín. “Te queda bien”, insistía Patricia Pardo. Además de sus compañeros de programa, Sonsoles Ónega también le daba el beneplácito a su nuevo look, al igual que las redes sociales, quienes opinaban lo mismo. Esta modificación a su rostro parece que ha calado bien entre los tuiteros, quienes, además de estar deseando verle de nuevo, han aplaudido esta metamorfosis estilística que una vez más ha provocado que el presentador cope titulares.

El verano de Joaquín Prat

Es uno de los presentadores que más merecidas tienen las vacaciones, dado que se pasa el año entero pegándose unos madrugones de infarto para informar cada mañana desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, para después continuar por la tarde en ‘Cuatro al día’ haciendo lo propio. Mucho trabajo que ahora tiene su recompensa, cuando llegan las vacaciones y se recoge el éxito sembrado, mientras se disipa el estrés generado. Así, la mano derecha de Ana Rosa Quintana se ha dejado ver este verano presumiendo de cuerpazo por las playas de Formentera.