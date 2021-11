Paula Echevarría, Eugenia Martínez de Irujo o Sara Carbonero, entre otros rostros conocidos, acudieron este 22 de noviembre a la entrega de premios Woman Planet con su mejor sonrisa. Posaron para los fotógrafos convocados y hablaron con los medios de comunicación sobre sus proyectos, sin embargo, hubo alguien que se negó a hacerlo: Penélope Cruz. Según ha podido saber SEMANA, la actriz acudió a esta cita en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, pero hizo un gran desprecio a la prensa española. No quiso ni posar en el photocall ni tampoco atender a los reporteros allí citados, de hecho, entró por la puerta trasera para evitarlo.

Nadie entendió su actitud, mucho menos si recordamos las declaraciones que ella misma hizo en el año 2018. «Poner de moda que no hago prensa en mi país es de las cosas que más daño me han hecho», dijo. Unas palabras que chocan directamente con la actitud mostrada en el último acto al que ha acudido y en el que se convirtió en una de las protagonistas. Si bien fue la invitada más discreta, acaparó todas las miradas gracias a su vestido joya de la firma Dolce & Gabbana con el que se alzó como una de las invitadas más elegantes. Recibió el galardón ‘Acción Social por su proyecto para empoderar a las mujeres del futuro’ e insistió en que se esfuerza por «buscar la seguridad de la mujer y su libertad por elegir su propio camino», siendo sus únicas palabras en el acto.

Llama poderosamente este comportamiento por parte de la actriz si se tiene en cuenta que en Estados Unidos, Penélope Cruz sí se suele detener a hablar con los periodistas en convocatorias. Allí no es extraño que la intérprete cope portadas en las que ella misma se confiesa, incluso hablando de su maternidad, ejemplo de ello cuando charló largo y tendido junto a Gwyneth Paltrow: “Tengo menos ego desde que soy madre”. Está volcada en el trabajo, sigue sintiendo una pasión inexplicable por el cine y todavía mucha carrera por delante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

En sus redes sociales no ha hecho mención al momento vivido ayer, ni ha compartido ninguna instantánea tampoco de la pieza tan sofisticada que lució. Sus últimos posts pertenecen a una sesión de fotos de una entrevista concedida a ‘Variety’, una revista creada en Nueva York. «Mi prioridad ahora son mis hijos. Me encanta actuar, pero no siento la necesidad de hacerlo todo el tiempo. Yo era de esas personas que se levantaba en mitad de la noche para contestar correos electrónicos. Tenía una relación muy intensa con mi móvil. Todo eso tiene consecuencias y no era un ritmo que me sintiera capaz de seguir», comenta.

No es el único famoso que se ha comportado de este modo frente a la prensa. Cabe recordar que Jon Kortajarena también protagonizó algo similar en un photocall en el que además de llegar media hora tarde, se negó a hacer declaraciones sobre su vida y sobre la Vecina Rubia, con la que en aquel momento tenía un gran flirteo en el universo 2.0.