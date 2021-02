La presentadora de televisión lleva meses inmersa en una rutina de lo más saludable, basada en deporte y buena alimentación, y ya recoge los frutos de su esfuerzo.

Toñi Moreno lleva meses inmersa en una intensa rutina de deporte, que por supuesto combina con una alimentación adaptada. Desde que diera a luz a su hija hace ahora un año, la presentadora de televisión ha mostrado su preocupación por su físico. Esto le llevó a tomar la decisión de ponerse en manos de una nutricionista y una entrenadora personal para ver los resultados en menos tiempo.

Y ahora, unos meses después de empezar con esta nueva vida, Toñi Moreno ha compartido los resultados. Porque como todo esfuerzo tiene su recompensa, la presentadora ya está recogiendo los frutos. Ha sido ella la encargada de mostrar cómo es su nuevo cuerpo después de muchos meses de trabajo duro.

Ha compartido una imagen en la que la vemos haciendo deporte. Toñi Moreno muestra cómo ha bajado considerablemente su peso, lo que hace ver que tiene menos barriga y unas piernas más delgada. Ella misma se sorprende de cómo ha cambiado su visión de los buenos hábitos: «Estoy siendo increíblemente constante, que es algo que me hace sentirme bien conmigo. Nunca me gustó el deporte y ahora le estoy cogiendo el gustillo».

Toñi Moreno ya recoge los frutos: luce nuevo cuerpo

Desde que empezara con los buenos hábitos, Toñi Moreno ha inundado sus redes sociales de publicaciones en el gimnasio. Nunca antes había imaginado que iba a pasar tanto tiempo en este tipo de lugares, que por cierto, nunca le han gustado, tal y como ella misma reconoce.

Ella misma se ha estado dando ánimos para seguir con esta nueva etapa durante todo el proceso. «Feliz fin de semana!!!! Como dice mi camiseta… “nunca es tarde , señora” jajajjajajajaja (Siempre he leído lo que me ha convenido)», escribía hace unas semanas divertida junto a una instantánea en la que aparece haciendo un ejercicio de fuerza con pesas para tonificar sus biceps.

No ha parado de compartir el proceso en sus redes

Ha sido muy duro y sigue siéndolo, pero lo cierto es que Toñi Moreno tiene ahora razones por las que sonreír. Pero no todo ha sido alegría. A finales del mes de enero repasaba lo mucho que le está costando seguir los buenos hábitos, pero que esos días peores, en los que ha tenido menos fuerzas, no los ha compartido.

«Por aquí solo contamos lo bueno que nos pasa o que soñamos que nos pasa. La verdad es que cuando tengo un mal día, prefiero no compartirlo porque pienso… qué aporto con ello? Si os diré que este año, que está siendo duro de cojones para todos, he aprendido a aceptar, a conformarme cuando puse todo de mi y no salió… a escuchar y pararme. He encontrado en el deporte mi reto y mi escape. Gracias a @actitudpositiva por tener paciencia conmigo. Conseguiremos que esos dolores se vayan por fin a tomar viento», escribía. Ahora ya ve los resultados y no puede estar más feliz.