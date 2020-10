Dos nuevas chicas han dado testimonio de sus supuestos idilios con el colaborador. «Esto me parece una pesadilla. En casa me van a pedir explicaciones», ha confesado el malagueño.

A Antonio David Flores vuelven a crecerle los problemas. ‘Sálvame’ tiene el testimonio de dos chicas que aseguran haber tenido relaciones con el malagueño. Semanas atrás, al colaborador de Telecinco le tocó enfrentarse al testimonio de varias mujeres que aseguraban haber tenido ‘affaires’ con él estando con su mujer, Olga Moreno, con la que lleva diez años casado. Las primeras en hablar fueron Isabel, luego Malú… Ahora dos nuevas mujeres han declarado al espacio donde trabaja sus experiencias con el exGuardiaCivil.

«No me hace ninguna gracia»

Al principio, el colaboradora capeaba el temporal con buen talante. Incluso afrontaba con sentido del humor los testimonios de las chicas. Llegó a bromear con el asunto preguntándose si tenía que hacer frente a un autobús lleno de mujeres. Las palabras de sus supuestas examantes desató una crisis en su matrimonio. Y fue entonces cuando al andaluz dejó de hacerle gracia el tema. «No me hace ninguna gracia», reconocía este miércoles ante las cámaras. Y es que ‘Sálvame’ arrancaba con fuerza, con el colaborador acompañado por el presentador Kiko Hernández en la parada del ‘autobús’ con sus nuevas amantes. Ambas han explicado que tienen pruebas de su relación con Antonio David y estas pruebas «no dejan lugar a dudas”.

«Aseguran que han tenido mucha intimidad contigo, pero esto va más allá, una dice que ha estado contigo hace poco, es de Málaga e incluso conoce a Olga”, le advertía Kiko y Antonio David. Este se mostraba sorprendido: “No sé qué hago aquí, aquello pasó, pero parece que volvemos a las andadas”. Poco después, Olga le enviaba un mensaje preguntándole si se trataba de una broma y el padre de Rocío Flores confesaba sentir una gran «decepción» con todo lo que estaba sucediendo. «La lectura que le doy es que parece que se pretende terminar con mi matrimonio, parece que es lo que interesa”.

«Esto me parece una pesadilla»

«Yo ya he vivido esto y no me apetece volver a caer en lo mismo. Todo esto es mentira. Al final no me voy por respeto al público, al programa. Esto me parece una pesadilla. En casa me van a pedir explicaciones…«, decía.

La primera mujer en contar sus encuentros íntimos con Antonio David era una excompañera del instituto. «Me lo encontré un día. Me dijo: A ver si quedamos. Quedamos y después del café surgieron cosas. Quedamos tres veces más. Nos liamos. Fue en mi casa, en Málaga. Somos de la misma zona. No lo he vuelto a ver, pero conmigo no fueron 5 ni 6… Fue uno y ya está».

«Nada de esto es verdad»

La segunda chica, Natalia, con acento extranjero, manifestaba: «Estaba quedando con mis amigos. Me dijo que ‘eres muy guapa’. Vamos a la habitación y vinieron unas palabras y luego otras… y luego caricias». Sin precisar demasiado, comentaba que el malagueño «siempre miente». El colaborador negaba de manera rotunda lo que las mujeres relataban. «Nada de esto es verdad. Ni hace un año, ni dos, ni cinco», zanjaba.