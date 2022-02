Desde que Anabel Pantoja confirmara su ruptura con Omar Sánchez tan solo cuatro meses después de su boda, mucho se esperaba la versión del otro gran protagonista de la historia. Una versión que puedes leer en SEMANA, ya disponible en el kiosco y supermercado más cercano. Durante todo este tiempo, se ha puesto el foco en la «nueva vida» de Anabel Pantoja desde que ascendió al mundo de la influencers y tiene nuevas amistades de este mundo «superficial», tal y como asegura el canario. Muchos han cuestionado la amistad de la sobrina de Isabel Pantoja con su nuevo grupo de amigas influencers y las han señalado como uno de los motivos que podría haber llevado su relación a su fin. Ambos han hablado de estas nuevas amigas que llegaron mientras El Negro estaba participando en ‘Supervivientes’.

Las nuevas amigas de Anabel Pantoja, en el punto de mira

Susana Molina, Madame de Rosa, Nagore Robles, Dulceida… Estos son algunos de los nombres que suenan con fuerza como ese «grupo de amigas» que habrían hecho dinamitar su relación. En la entrevista que ha concedido Omar Sánchez a SEMANA, habla de estas nuevas amistades, asegurando que no le «gustan». Una vez que el canario regresa de ‘Supervivientes’ se fija en que Anabel ha cambiado y en parte ha sido por «culpa» de esas nuevas amistades. «Ella había conocido nuevas amistades que a mí no me gustaban. Es muy conocida como influencer y entonces veo que se rodea de gente muy diferente a mi estilo de vida», reconoce en la entrevista que ha concedido a SEMANA.

Omar Sánchez se sincera con esta revista con este nuevo grupo de amigas y asegura que «son amistades que… No voy a decir que sean de conveniencia, pero sí de un mundo irreal, superficiales. Pertenecen a un mundo, que es el de las redes, que no es el real. No me refiero a nadie en concreto, que conste, pero hay cosas de ese círculo en el que se mueve ahora que no me gustan, la verdad», ha confesado el surfero. Unas palabras que a lo largo de estos días también ha comentado la propia Anabel en ‘Sálvame’, asegurando que es cierto que a lo largo de estos últimos meses ha cambiado de amistades.

La colaboradora de televisión, fichada por la agencia de Dulceida

Desde que Anabel Pantoja fichara por la agencia de representación de Dulceida, después de que Belén Esteban las presentara en una perfumería, la hemos visto en diferentes ocasiones con este grupo de amigas. El viaje a Ibiza al que se refiere Omar en su entrevista, es el que la culmina como una de las influencers más de moda de nuestro país. La vida de Anabel ha cambiado para siempre. Sin embargo, desde ‘Sálvame’ apuntan a que este grupo de amigas criticaría a la sobrina de la tonadillera a sus espaldas.