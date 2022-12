Eran una de las parejas más idílicas y más estables de la crónica social, pero se les acabó el amor. Jota Peleteiro y Jessica Bueno han puesto fin a su matrimonio tras diez años de relación y dos hijos en común. Una sorprendente noticia que confirmaba el exfutbolista después de numerosos rumores de separación. Ambos comienzan un nuevo capítulo de su vida y el que fuera jugador del Deportivo Alavés ha dejado claro que está centrado en su etapa como empresario.

Jota Peleteiro se retiró del fútbol puesto que no encontraba motivación para ello tras acabar la temporada con el Alavés en 2021. Ahora, el que fuera centrocampista es un empresario de éxito. A pesar de que tuvo varias propuestas para seguir en la élite del fútbol, lo cierto es que el gallego prefirió embarcarse en varios proyectos empresariales. El ex de Jessica Bueno ha encontrado la felicidad en los caballos, una pasión que nació durante su etapa en Reino Unido, tal y como él mismo reveló en una entrevista. Por ello, decidió emprender en un negocio con ellos. «Tengo tres caballos en activo, corriendo carreras y otros dos que ya se han retirado y están en casa«, aseguró a ‘Relevo’.

Jota Peleteiro está al frente de la empresa Rammalloc Sports SL, con la que quiso comprar el SD Compostela. Sin embargo, las negociaciones entre el exfutbolista y el histórico club de fútbol gallego no salieron adelante. No obstante, la empresa, con sede en el centro de Bilbao, están a la vanguardia de las tecnologías. Él mismo explicó que habían desarrollado una aplicación, «Ötzi», que iba a revolucionar el mundo del tatuaje a todos los niveles. En concreto, trata de conectar a personas que quieran tatuarse con los mejores tatuadores en cualquier parte del mundo.

Así comunicó Jota Peleteiro su separación de Jessica Bueno

«Tras un período de reflexión, y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa. Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación relación siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Solicitamos que nuestra intimidad sea respetada en este momento tan sensible», decía el escrito que ha hecho llegar Jota Peleteiro. Poco después, reaccionaba Jessica Bueno y aseguraba que «la verdad solo tiene un camino».

A pesar de que el exfutbolista indicaba que todo había acabado en buenos términos, todo apunta a que no sería así. Horas después de comunicar que su relación con la modelo llegaba a su fin, Jota Peleteiro decidía eliminar todas las fotos de su ex de sus redes sociales. Mientras tanto, ella lanza mensajes en los que deja entrever que se siente dolida y que esta decisión no ha sido tan de mutuo acuerdo.