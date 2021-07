Ana Milán está viviendo una nueva etapa personal después de haber confirmado a SEMANA que está de nuevo soltera. ¿En qué se centra ahora la actriz?

Ana Milán es una de las actrices más conocidas de nuestro país. A pesar de que trata de mantener su vida personal en un discreto segundo plano, la actriz no puede evitar a veces las preguntas que le hacen sobre ciertos aspectos personales. Eso es lo que ocurrió hace unos días, cuando en la presentación de su nueva película, ‘Donde caben dos’, le preguntamos si estaría dispuesta a hacer un intercambio de parejas junto a su novio.

El pasado mes de enero, Ana Milán hizo una excepción y aseguró a través de sus redes sociales que tenía una nueva ilusión. Poco después, la actriz fue captada en actitud cariñosa con un chico, que resultó ser su nueva ilusión. Sin embargo, tal y como ha podido saber SEMANA, Ana está soltera de nuevo. Así lo declaró ella misma a esta revista, al dejar claro que su corazón estaba solo.

De esta forma, Ana Milán deja claro que está libre y que está en busca del amor después de que su última relación no haya prosperado. La actriz no es muy dada a hablar de su vida privada, por lo que no se saben muchos más detalles sobre la nueva etapa que atraviesa.

Ana prefiere no dar muchos detalles sobre la nueva etapa de su vida

Ana Milán está viviendo con felicidad esta nueva etapa. De hecho, está centrada en sacar adelante su trabajo. La actriz está feliz, centrada en su serie ‘By Ana Milán’ y con nuevos proyectos profesionales sobre la mesa. En plenas vacaciones de verano, Ana asegura que no espera cogerse muchas vacaciones de verano, ya que tiene que cumplir con varios compromisos laborales. Hará sus escapadas, pero durante estas semanas estará centrada en su agenda de trabajo.

El pasado mes de agosto, Ana Milán vivió un verano de lo más intenso en lo que se refiere al amor. La actriz se dejó ver junto al que era su pareja en ese momento por la playa de Sancti Petri en Cádiz. La pareja disfrutó de un paseo por la playa en el que no dejaron de susurrarse confidencias y pasearon por la playa dados de la mano.

Se llamaba Luis, de 44 años, y no es médico, como publicaron varios medios. Es periodista de carrera, aunque actualmente está al frente de la empresa familiar, dedicada al alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil. Nada que ver con la profesión sanitaria, no obstante, la pareja de Ana no había entrado a aclarar cuál era verdaderamente su trabajo y quehacer diario. También era una absoluta incógnita cuál era la vida pasada de Luis, el ya exnovio de esta intérprete que tanto nos ha entretenido durante la pandemia con sus surrealistas anécdotas. Hasta ahora.