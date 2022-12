Tamara Gorro y Ezequiel Garay se han separado definitivamente después de haberse dado una segunda oportunidad. Fue la ‘influencer’ la encargada de dar la noticia a través de las redes sociales, pero desde entonces, la ya expareja ha demostrado estar muy unida. Y es que hace unas horas supimos que habían dado el paso de pasar juntos la Nochebuena, pero no se han quedado ahí sus reencuentros. Tal y como informan a SEMANA, este lunes 26 de diciembre se han dejado ver junto a sus hijos en el centro comercial de Xanadú, que se encuentra en el municipio de Arroyomolinos, en Madrid.

A muchos les ha extrañado verlos juntos, apenas unas semanas después de confirmar que habían tomado la decisión de tomar caminos separados. Sin embargo, podrían seguir manteniendo su unión por el bien de sus hijos y no solo en las fechas claves como Nochebuena o Navidad, también en los días más normales, como ha pasado en esta ocasión.

La familia al completo se ha desplazado a este centro comercial de Madrid. Allí hay tiendas y también algunos locales de restauración. Además, cuenta una zona para los más pequeños y también con la única pista de nieve indoor en España. Demostrando una vez más la buena sintonía que hay entre ellos, Tamara y Ezequiel no quieren dejar de hacer planes juntos.

La expareja se reúne con sus hijos también en días normales

Aunque están en pleno proceso de separación, Tamara y Ezequiel siguen queriendo pasar tiempo juntos. Lo más seguro es que por el bien de sus hijos, pero esto demuestra también que están a gusto cuando se reencuentran. Lo han mostrado hace apenas un día al verse en Nochebuena y también cuando celebraron juntos el cumpleaños de Antonio, el hijo pequeño que tienen en común.

Ambos están viviendo una de las etapas más complicadas de sus vidas a raíz de la ruptura, aunque eso no va a impedir que sigan siendo una familia feliz. Y eso es lo que están haciendo. Tamara Gorro y Ezequiel Garay se han vuelto a juntar y esta vez con motivo de la Navidad, según ha compartido la modelo a través de su cuenta de Instagram.

No han dudado en pasar la Nochebuena juntos

También mostraron buena sintonía el día que celebraron por todo lo alto el cumple de su hijo Antonio. Con esta aparición conjunta, en donde pudimos verles felices y de lo más cómplices, dejaron patente que van a seguir juntos por el bien de sus hijos pese a que su relación haya llegado a su fin. Ambos saben que son una familia y siempre van a estar el uno para el otro cuando se trata de estar junto a sus hijos. Para ellos el bienestar de sus hijos siempre ha sido lo principal y no hay duda de que mostrarán normalidad y unión por el bien de ellos.

Así comunicaron su separación

Fue el pasado lunes 12 de diciembre cuando la ‘influencer’ sacó fuerzas para hacer pública su ruptura definitiva con el futbolista. Lo hizo a través de un rotundo comunicado: «Os quiero contar algo y que lo sepáis por mí y no por ningún medio de comunicación. Ezequiel y yo hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado.Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien. Es algo muy DOLOROSO. Os pido ayuda, solamente compresión y respeto. Gracias».