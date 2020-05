Terelu Campos ya ha empezado una nueva etapa instalada en su nueva casa. La colaboradora de televisión realizaba la mudanza de su nueva casa el pasado miércoles y desde ese día, comenzaba una nueva vida en un otro hogar. Por este nuevo apartamento pagará 2.500 euros al mes y está también situado en el mismo municipio en el que se encontraba su ático, Aravaca (Madrid).

Se trata de un piso de 200 metros cuadrados, que cuenta con todas las comodidades. Cuenta con un amplio salón comedor con increíbles ventanales, cuatro dormitorios (uno de ellos con vestidor), cuatro cuartos de baño, una cocina también muy luminosa, lavadero y una entrada de lo más acogedora.

Además, este apartamento está situado en una urbanización que tiene unas espectaculares zonas comunes. Piscina, zona ajardinada, garaje y vigilancia 24 horas. Todas las características para que Terelu Campos haya decidido dar el paso de mudarse a esta nueva vivienda, donde empieza una nueva etapa.

Aunque han sido muchos años en su ático de Aravaca, las ganas que tenía de venderlo ha hecho que empiece esta nueva etapa con felicidad. «He terminado la mudanza, pero ahora nado en cajas», decía entre risas. Y es la semana pasada llevaba a cabo la mudanza con la ayuda de una empresa para llevar sus pertenencias del ático a su nuevo apartamento. «Me duele hasta hablar», comenta después de decir que solo le quedan siete cajas por colocar.

En febrero de este año, antes de que empezara en nuestro país la crisis del coronavirus, daba la noticia de que había vendido su casa. «Me he ido de esa estupenda casa sin hacer una fiesta en esa espectacular terraza. He tenido que ir y venir de esa casa varias veces. La última vez dije que no lo quería pensar, cerré la puerta, me subi en el ascensor y me subí. Dejo muy buenos momentos en esa casa, rodeada de mi familia y amigos», declaraba.

Hay que destacar que las fotos de esta nueva casa corresponden a una vivienda de la misma urbanización en la que se ha instalado Terelu Campos, pero no es realmente la casa de la colaboradora de televisión. Sin embargo, es muy similar a la que ha entrado a vivir Terelu después de unos días intensos de mudanza.

Vista aérea de su nueva casa

Se aprecian las zonas comunes de la urbanización

Esto es una gran noticia, ya que Terelu Campos no pudo llevar a cabo la mudanza cuando le hubiera gustado por culpa de la crisis del coronavirus. Sin embargo, después de varios días de incertidumbre, la pasada semana hacía la mudanza de su casa. Sus muebles, enseres, aparatos electrónicos y objetos personales llegaban el pasado 20 de mayo a su domicilio.

A continuación, os mostramos todas las estancias de la nueva casa en la que se ha instalado Terelu Campos: